Google One: Neues KI-Abo ‚Google AI Plus‘ startet jetzt in Deutschland! Günstiges Gemini und 200 GB-Speicher

Überraschung am Freitag: Recht unerwartet hat Google den Start des neuen KI-Abos Google AI Plus in Deutschland angekündigt, das eine ganze Reihe von Vorteilen zu einem günstigen Preis bringt. Es handelt sich um das derzeit kleinste AI-Abo bei Google One, das zusätzlich zum Speicherplatz auch noch die erweiterten KI-Funktionen rund um Gemini im Gepäck hat. Jetzt kann es für nur 7,99 Euro pro Monat gebucht werden.



Der Umfang des KI-ChatBots Gemini sowie dessen KI-Modell und die zahlreichen Ableger nimmt immer weiter zu, wobei längst nicht mehr alle Funktionen für alle Nutzer angeboten werden. Stattdessen gibt es Exklusivitäten für zahlende Nutzer, höhere oder gar keine Limits sowie einen früheren Zugang zu wichtigen Funktionen. Um die kostenpflichtige Gemini-Version zu nutzen, stand bisher Google One AI Pro sowie Google One AI Ultra zur Wahl und jetzt startet das neue Google AI Plus als kleinstes dieser drei Abos in Deutschland.

Bei Google AI Plus handelt es sich um ein noch recht junges Abo-Modell innerhalb von Google One, das erst vor wenigen Monaten in einer Handvoll Ländern gestartet ist. Innerhalb weniger Wochen wurde es um Dutzende weitere Länder außerhalb der EU erweitert, aber ein Start in Deutschland war eher nicht absehbar – dennoch ist dieser nun zunächst ohne große Ankündigung erfolgt. Offenbar konnte man auch hierzulande noch nicht genügend Nutzer von den teuren KI-Abos überzeugen, sodass der Einstieg mit dem neuen Paket erleichtert werden soll.

Mit dem neuen Google AI Plus erhalten interessierte Nutzer ein sehr lukratives Angebot, das sowohl den Google-Speicherplatz erhöht als auch den Funktionsumfang von Gemini vergrößert. Natürlich liegt es deutlich unter den sehr viel teureren Pro- und Ultra-Abos, aber für den Einstieg kann man damit kaum etwas falsch machen. Schaut euch die drei Pakete einmal in folgender Infografik im schnellen Vergleich an:









Die wichtigsten Vorteile:

Höhere Grenzen für das Bildgenerierungs- und Bearbeitungsmodell Nano Banana innerhalb der Gemini-App

Höhere Limits für den Zugriff auf Googles Videogenerierungsmodell Veo 3 Fast direkt in der Gemini-App und in den hochmodernen KI-Bild- und Filmerstellungstools Whisk und Flow

Gemini integriert in Gmail, Docs, Sheets und mehr

Höhere Grenzwerte in NotebookLM

200 GB Speicherplatz für Fotos, Drive und Gmail

Wer bisher noch nicht auf den Gemini-Zug aufgesprungen ist, hat jetzt sehr günstig die Gelegenheit dazu – zumindest dann, wenn nicht bereits ein höherwertiges Google One-Abo mit mehr als 200 Gigabyte Speicherplatz besteht. Das neue Abo kostet nur 7,99 Euro pro Monat, wobei ihr in den ersten Monaten im Rahmen der Einführungsaktion nur 3,99 Euro zahlen müsst. Schaut einfach mal auf der Google One AI-Abo Webseite vorbei, welches Abo das richtige für euch wäre.

