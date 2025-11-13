Gemini: Neue Google-KI geht jetzt für Nutzer einkaufen – KI-Agenten telefonieren und onlineshoppen [US] (Video)

Mit Google Shopping, das hauptsächlich als Bestandteil der Websuche auftaucht, ist Google schon seit vielen Jahren im Bereich des Onlineshoppings aktiv. Jetzt hat man zwei sehr große Neuerungen angekündigt, die mit Gemini im KI-Modus der Suchmaschine starten werden: Die KI-Agenten können jetzt für die Nutzer bei lokalen Händlern anrufen sowie automatisiert in Onlineshops einkaufen.



Google spielt im globalen Onlineshopping eine sehr viel größere Rolle, als es die meiden Nutzer glauben dürften – und das soll weiter ausgebaut werden. Ich hatte hier im Blog erst vor wenigen Wochen Googles neues KI-Shopping mit einem ganzen Schwung an Aktivitäten zusammengefasst und jetzt gibt man den Startschuss für die ersten Technologien. Diese sollen das Shopping durch KI-Agenten weitestgehend automatisieren.

Gemini-KI ruft in Geschäften an

Mit der Technologie von Google Duplex experimentiert man schon seit Jahren damit, eine Künstliche Intelligenz bei lokalen Händlern anrufen und nach Informationen fragen zu lassen. Jetzt wird das für alle US-Nutzer innerhalb des KI-Modus ausgerollt – und das gleich in ganz großem Stil. Erscheinen lokale Listings in den Ergebnissen, können Nutzer einen Anruf durchführen und nach bestimmten Produkten und deren Verfügbarkeit fragen.

Die Anrufe werden von der Google-KI durchgeführt und die Ergebnisse entweder per E-Mail oder direkt auf der Ergebnisseite per Text mitgeteilt. Das kann für Endnutzer sehr praktisch sein, aber ich denke, dass die Händler am anderen Ende der Leitung wenig begeistert sind, ständig von einer KI nach Informationen befragt zu werden. Weil das für Endnutzer nur einen Klick entfernt ist, ist mit einer wahren Flut zu rechnen – gerade im ohnehin sehr stressigen Weihnachtsgeschäft. Ich hatte dieses System daher hier im Blog schon vor Jahren als absurde Brückentechnologie bezeichnet.









Gemini-Agenten onlineshoppen für den Nutzer

Erst vor wenigen Wochen hat Google ein neues Protokoll für sicheres Shopping durch KI-Agenten präsentiert und jetzt kommt es zum Einsatz: US-Nutzer können jetzt direkt aus den Suchergebnissen heraus mit nur einem Klick shoppen. Der KI-Agent wird die Webseite des Onlineshops aufrufen, die gewünschten Produkte in den Warenkorb legen und den gesamten Checkout übernehmen.

Damit ist man nur noch einen Schritt davon entfernt, dass die KI-Agenten vollautomatisch und vielleicht auch in gewisser Weise ohne Wissen des Nutzers in dessen Namen einkaufen gehen. Ein Traum für die Chef-Etage bei Amazon, aber auch Google wird diesen Schritt weitergehen und hat bereits angekündigt, genau so etwas umsetzen zu wollen – unter anderem in Kooperation mit PayPal zur schnellen Abwicklung.

[9to5Google]