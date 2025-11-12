Google Drive & Gemini: Audio Overviews starten für PDF-Dateien – verwandeln Dokumente in Podcasts

Der Cloudspeicher Google Drive hat den internen PDF-Betrachter zuletzt weiter ausgebaut und jetzt steht die nächste Integration vor der Tür, die vor allem für längerer Dokumente sehr nützlich sein kann: Die Integration von Gemini bringt die „Audio Overviews“ für PDF-Dokumente und kann diese in der bekannten Podcast-Form zusammenfassen.



Die Integration von Gemini in Google Drive kann für zahlende Nutzer des Cloudspeichers und dessen angebundener Apps sehr praktisch sein, denn es bringt eine Reihe von neuen Möglichkeiten zur Organisation und zum Auffinden von abgelegten Medien. Jetzt wird eine neue Integration ausgerollt, die sich direkt in der Gemini-Seitenleiste findet und erstmals eine mediale Komponente in den Cloudspeicher bringt.

Die Gemini-Oberfläche in Google Drive bietet jetzt bei der Vorschau von PDF-Dateien die Möglichkeit, einen Audio Overview-Podcast zu erstellen. Dabei handelt es sich um dasselbe Format wie in NotebookLM, das die Inhalte analysiert, aufbereitet und in einem Gespräch zwischen zwei KI-Personen virtuell näherbringt. Wer das mit NotebookLM oder an anderer Stelle schon einmal ausprobiert hat, weiß, dass das sehr hilfreich sein kann.

Die Erstellung eines solchen Podcasts kann je nach Umfang einige Minuten in Anspruch nehmen und findet vollständig in der Gemini-Seitenleiste in Google Drive statt. Es muss zu keiner externen App gewechselt werden, ihr müsst aber auch nicht bis zum Ende der Erstellung warten. Kommt einfach später wieder an diese Stelle zurück und ihr findet den fertigen Audio-Podcast in der Drive-Seitenleiste.

Aktuell funktioniert das nur für PDF-Dateien, könnte aber sicherlich in Zukunft auch für weitere Inhaltstypen angeboten werden. Zunächst wird es nur mit englischsprachigen Dokumenten funktionieren, kann aber zeitnah für weitere Sprachen ausgerollt werden.

