Pixel Update: Google bringt viele Neuerungen auf Pixel-Smartphones – Feature Drop und November-Update

Eine Woche später als erwartet hat Google heute Nacht das große Pixel Update veröffentlicht, das wieder viele Verbesserungen für alle Besitzer eines Pixel-Smartphones im Gepäck hatte. Wie üblich kommen die Aktualisierungen in mehreren Paketen, über die wir euch hier im Blog ausführlich informiert haben. Hier findet ihr jetzt die Zusammenfassung aller Updates.



Wenn Google einmal die Update-Schleuse für die Pixel-Smartphones öffnet, dann so richtig: Eigentlich wäre der November nur ein Übergangsmonat bis zum oftmals mit Features vollgestopften Dezember, doch diesmal war es anders. Schon vorab ist durch Leaks bekannt geworden, dass es schon wieder ein Feature Drop geben wird und es hatte sich bewahrheitet. Aber das war natürlich nicht alles, was im November-Update steckte.

Android-Sicherheitsupdate für November

Schon vor acht Tagen wurde das Android-Sicherheitsupdate für November veröffentlicht, das in diesem Monat zwei wichtige Fixes im Gepäck hatte, die aktiv ausgenutzte Sicherheitslücken im Android-System behoben haben. Dieses Update bildet die Basis für das separate Pixel-Update, das vor wenigen Stunden veröffentlicht worden ist.

Pixel-Update für November

Das Pixel-Update für November erhält einen großen Schwung an Verbesserungen und behobenen Problemen. So hat man Audioprobleme auf den Pixel-Smartphones gelöst, will aufgetretene Kamerabilder mit Regenbogendarstellung verhindern, behebt ein Problem bei Notruftelefonaten, stärkt die Systemstabilität und mehr. Sicherheitslücken bezüglich Pixel sind nicht bekannt geworden, sodass in diesem Bereich nur die Android-Updates für November einziehen werden.









Pixel Feature Drop für November

Google hat ein überraschend großes Pixel Feature Drop für November veröffentlicht, das wir weder für diesen Monat noch in diesem Umfang erwartet hätten. Es gibt eine neue Bildbearbeitung für Google Messages, Benachrichtigungszusammenfassungen, eine neue Scam-Warnung, eine neue Pixel-App für den Theme-Manager, die Integration von Nano Banana in Google Fotos, einen neuen Energiesparmodus für Google Maps und einiges mehr. Nicht alle Updates kommen auf allen Smartphones an, sodass ihr in der Ankündigung sehr genau hinschauen müsst, welches Update für welches Smartphone startet.

Android 16 QPR2 Beta 3.3

Als Bestandteil des Pixel Feature Drop kann man die Android 16 QPR2 Beta 3.3 betrachten, die parallel zu den weiteren Updates veröffentlicht worden ist. Die neue Version ist mutmaßlich die letzte vor dem finalen Release im Dezember und bringt unter anderem einen Bugfix für ein eingefrorenes Display auf dem Sperrbildschirm mit. Aber auch Stabilitäts- und Sicherheitsverbesserungen sollen an Bord sein.

—

Für den Dezember darf mit einem ähnlich umfangreichen Update gerechnet werden. Zum Abschluss des Jahres wird Google ein sehr großes Android-Sicherheitsupdate veröffentlichen. Es wird das finale Android 16 QPR2 veröffentlicht werden, das Teil eines Pixel Feature Drops sein wird, das ebenfalls schon in Aussicht gestellt worden ist. Außerdem ist zum Jahresabschluss noch mit einem größeren Pixel-Update zu rechnen. Aufregende Wochen für alle Pixel-Nutzer.

