Pixel Update: Das November-Update wird ausgerollt – Google bringt Verbesserungen auf die Smartphones

Jetzt zieht Google mit den Pixel-Smartphones endlich nach und hat nach dem Android-Sicherheitsupdate für November nun das aktuelle Pixel Update für November veröffentlicht. In diesem Monat gibt es neben den großen funktionellen Neuerungen auch eine Reihe von Verbesserungen und Bugfixes, auf die sich viele Nutzer freuen dürfen. Der Rollout erfolgt auf alle Geräte ab der sechsten Generation.



Google hat sich viel Zeit gelassen, aber jetzt ist es endlich soweit: Genau eine Woche nach dem Android-Sicherheitsupdate für November hat man das Pendant für die Pixel-Smartphones veröffentlicht. Dieses enthält neben den beiden Android-Fixes mit den schwerwiegenden Sicherheitslücken selbst keinen eigenen Eintrag im Security-Changelog. Es sind also keine gravierenden Sicherheitslücken bekannt, aber dafür gibt es eine Reihe von Fehlerkorrekturen.

Die Korrekturen umfassen unter anderem Leistungsverbesserungen für den Audio-Bereich und sollen die bisher wohl aufgetretene Systeminstabilität beheben. Weiterhin gibt es allgemeine Verbesserungen beim Laden und der Akkunutzung sowie einen Bugfix für die Kamera. Bei dieser konnte ein regenbogenartiges Farbmuster bei der Nutzung von Teleobjektiven auftreten. Außerdem soll es weniger App-Abstürze geben, der Webcam-Modus wird verbessert und es soll eine Instabilität beim Anruf von Notfallnummern behoben worden sein.

Audio Fix for issue causing occasional system instability and performance slowdowns in certain conditions*[2] Battery & Charging General improvements for charging and battery usage*[1] Camera Fix for an issue causing photos taken with the UW and telephoto lenses exhibit a rainbow like color pattern under certain conditions*[3] Framework Fix for an issue that prevents some apps from loading under certain conditions*[1]

Fix for an issue where webcam mode does not work properly with connected devices under certain conditions*[1] Telephony Fix for issues causing instability and intermittent problems with emergency calling functionality under certain conditions*[1] Fixes are available for all supported Pixel devices unless otherwise indicated below. Some fixes may be carrier/region specific. *[1] Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold

*[2] Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a

*[3] Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL

Neben dem Sicherheitsupdate und dem Pixel-Update gibt es in diesem Monat noch ein überraschend umfangreiches Pixel Feature Drop sowie eine neue Android 16 QPR2 Beta 3.3. Das Feature Drop hat unter anderem auch eine neue Pixel-App in petto. Alle Infos dazu findet ihr in den folgenden Artikeln.

