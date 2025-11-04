Android: Google veröffentlicht Sicherheitsupdate für viele Smartphones – das November-Update ist jetzt da

Die erste volle Woche des Monats hat bereits gestern begonnen und wie erwartet hat Google vor wenigen Minuten das Android-Sicherheitsupdate veröffentlicht. Auch in diesem Monat fällt es sehr übersichtlich aus, enthält aber immerhin zwei wichtige Bugfixes, die eine potenzielle schwere Lücke in den letzten vier Android-Versionen schließen. Auch Pixel-Nutzer dürfen schon mitfiebern.



Schon seit vielen Jahren veröffentlicht Google stets zu Beginn der ersten vollen Woche eines Monats das Android-Sicherheitsupdate, das immer wieder mit einem großen Schwung an Bugfixes ausgestattet gewesen ist. Doch seit Ende des Sommers kommt das neue Update-System zum Einsatz, das mit dem bisherigen Konzept aufräumt und stattdessen nur die allerwichtigsten Lücken stopft. Das hat im vergangenen Monat dazu geführt, dass zwar ein Update für Oktober veröffentlicht wurde, dieses aber völlig leer gewesen ist.

In diesem Monat ist es etwas anders, denn zwar greift weiterhin das neue System, aber es gibt zwei wichtige Lücken, die mit dem Update gestopft werden. Eines hat den Status „Kritisch“ für die Betriebssysteme Android 13, 14, 15 und 16. Das zweite hat den Status „Hoch“ für Android 16. Die erste Lücke könnte wohl auch schon aktiv ausgenutzt werden und ermöglicht es Angreifern, Code ohne eine Nutzerinteraktion auszuführen:

Die schwerwiegendste Sicherheitslücke in könnte zur Remoteausführung von Code führen, ohne dass zusätzliche Ausführungsberechtigungen erforderlich sind. Für die Ausnutzung ist keine Nutzerinteraktion erforderlich.

Zusätzlich hat Google das übliche lange Dokument mit Erklärungen veröffentlicht, das aber für Smartphone-Nutzer schlussendlich keine Relevanz hat. Für den Monat Dezember erwarten wir ein sehr großes Update, vielleicht mit einer dreistelligen Anzahl an behobenen Problemen.

Update für die Pixel-Smartphones?

Das Pixel-Update für November lässt noch auf sich warten und dürfte wohl erst im Laufe des Nachmittags oder am Abend veröffentlicht werden. Dieses wird aller Voraussicht nach ein umfangreiches Pixel-Update sowie ein Pixel Feature Drop im Gepäck haben. Das Pixel-Update dürfte nicht ganz so leer aussehen, sondern tatsächlich auch Problembehebungen enthalten. Damit sind wir dann an dem Punkt, den ich kürzlich hier im Blog thematisiert habe und der sicherlich noch für Diskussionen sorgen kann: Google bevorzugt die Pixel-Smartphones massiv.

Sobald Google das Update für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, werdet ihr es hier im Blog natürlich als Erstes erfahren. Sollte Google dauerhaft bei dem neuen Update-System bleiben, könnte es mittelfristig darauf hinauslaufen, dass nur die Pixel-Smartphones wirklich sicher und aktuell sind. Währenddessen sind alle anderen Geräte ganz bewusst – und unnötig (!) – mit offenen Sicherheitslücken unterwegs.

» Das steckt im kommenden Update für die Pixel-Smartphones

Security Bulletin: Android Security Bulletin November 2025 | Pixel Security Bulletin November 2025

