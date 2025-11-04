Android: Das nächste Pixel-Update kommt heute – mit Pixel Feature Drop und einem neuen Android-Release?

Heute Abend darf bei den Pixel-Nutzern wieder gejubelt werden, denn Google wird per Pixel Update eine überraschende Welle von Aktualisierungen auf die Smartphones bringen. Wir erwarten neben dem Android-Sicherheitsupdate sowie dem Pixel-Update auch noch ein Pixel Feature Drop und selbst der Release neuer Android-Versionen steht aus. Wir zeigen euch, worauf ihr euch freuen könnt.



Welche Updates sind zu erwarten?

Das Update für den November wird wie üblich aus einer Reihe von kleineren Paketen bestehen, die separat angekündigt und (meist) in einem Schwung veröffentlicht werden. Den ersten Impuls bringt wie üblich das monatliche Android-Sicherheitsupdate, das auch in diesem Monat wieder vollständig ausgehöhlt ohne jegliche Fixes präsentiert werden könnte. Denn nach Googles neuem Update-System erwarten wir das nächste große Update erst im Dezember und von wirklich dringlichen Bugs ist derzeit nichts bekannt.

Dennoch sollte es den obligatorischen Versionssprung sowie das monatliche Pixel Update mit Neuerungen geben, wobei wir aufgrund des am Freitag veröffentlichten überraschenden Pixel-Update vielleicht ein solches in diesem Monat nicht oder erst später sehen könnten. In jedem Fall erwarten wir ein ebenso unerwartetes Pixel Feature Drop, das vor einigen Tagen geleakt ist und uns alle Details zum Inhalt bereits verraten hat. Darin stecken unter anderem Verbesserungen für Pixel Studio und Pixel VIPs. Im verlinkten Artikel erfahrt ihr alle Details.

Auch rund um das Android-Betriebssystem könnte es spannend werden: Nachdem Google zuletzt gleich drei neue Android 16 QPR2 Betas veröffentlicht hatte, gibt es Spekulationen über einen vorgezogenen finalen Schritt. Es könnte das finale Android 16 QPR2 bereits jetzt veröffentlicht werden – passend zum Pixel Feature Drop. Außerdem sind wir mutmaßlich nur noch wenige Tage vom ersten Release des neuen Betriebssystems Android 17 entfernt. Alle Infos dazu findet ihr in den verlinkten Artikeln.









Wann kommt das Update?

Google hat das Update über viele Jahre stets am ersten Montag eines Monats veröffentlicht. Davon ist man im vergangenen Jahr immer wieder abgewichen und hatte es auf den Dienstag verschoben. Mit Blick auf den Kalender wissen wir, dass es am gestrigen Montag nicht so weit war und auch das geleakte Feature Drop hatte uns schon den 4. November als Termin verraten. Wir dürfen also davon ausgehen, dass Google das Update heute Abend oder vielleicht auch schon am späten Nachmittag veröffentlichen wird.

Das einzige Fragezeichen ergibt sich aus dem überraschenden Pixel-Update von Freitag, aber ich denke, dass es keine Auswirkungen haben wird.

Welche Smartphones erhalten das Update?

Googles lange Update-Garantie sorgt dafür, dass alle Pixel-Smartphones mit dem hauseigenen Tensor-Chip noch Updates erhalten. Nach wie vor wird also das Pixel 6 mit Updates versorgt und alle nachfolgenden Generationen natürlich ebenfalls. Alle a-Ableger erhalten das Update genauso wie das Pixel Tablet sowie die Foldable-Generationen. Eine Übersicht über die Update-Garantie der Pixel-Smartphones findet ihr in diesem Artikel. Einen Überblick über die Zielversionen der Pixel-Smartphones haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

