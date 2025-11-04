Pixel Deals im Google Store: Bis zu 40 Prozent Rabatt auf Pixel-Smartphones, Pixel Buds und mehr (Amazon)

Die ersten Händler sind bereits in den Black Friday-Monat gestartet und auch im Google Store bei Amazon gibt es jetzt wieder starke Deals rund um die Pixel-Smartphones zu entdecken, die sich auf jeden Fall sehen lassen können. Jetzt bekommt ihr ganze 19 Prozent Rabatt auf das Pixel 10, bis zu 33 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2, starke Aktionen auf Pixel 9a und Pixel 9 sowie eine ganze Reihe von attraktiven Bundles.


Auch zum Start in den Black Friday-Monat November muss sich der Google Store bei Amazon nicht verstecken, der längst zum Geheimtipp für den Kauf von Pixel-Smartphones und deren Zubehör avanciert ist. Hier bekommt ihr immer die besten Preise, wohl den besten Service sowie eine Reihe von Zusatzleistungen. Jetzt hat man zum Start in die Aktionswelle die Preise für die Pixel 10-Smartphones um 19 Prozent gesenkt, bietet das Pixel 9a zum Kampfpreis und auch die Pixel 9-Smartphones stark rabattiert.

Aber nicht nur die Smartphones sind rabattiert, sondern auch die Pixel Buds 2a sind schon jetzt deutlich günstiger und die Pixel Buds Pro 2 gar zum echten Knallerpreis zu haben – das solltet ihr nicht verpassen. Und wer sich direkt das etablierte Paket aus Smartphone und Kopfhörer holen will, bekommt bei Amazon jetzt außerdem starke Bundles, die den Gesamtpreis noch einmal senken. Weiterhin gilt übrigens die Aktion, dass ihr 100 Euro Eintauschbonus erhaltet, ein ganzes Jahr Google One AI Pro kostenlos beim Kauf eines Pro-Smartphones sowie bis zu 60 Tage Audible gratis.

Schaut doch einfach einmal bei den Aktionen im Google Store bei Amazon vorbei, ob ihr ein interessantes Angebot für euch findet. Es gibt noch viele weitere Angebote von den Smartwatches über das Tablet bis zu den Schutzhüllen, die an dieser Stelle den Rahmen sprengen würden. Einige Highlight-Angebote rund um die Pixel-Smartphones und die Pixel Buds findet ihr in der folgenden Amazon-Box.




