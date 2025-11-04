Pixel Watch Deal: Googles Smartwatch jetzt mit bis zu 44 Prozent Rabatt sichern – Pixel Watch 3 in Aktion

Veröffentlicht am von Jens
pixel 

Gute Zeiten für alle Pixel-Nutzer, die noch auf der Suche nach einer neuen Smartwatch sind: Im Rahmen eines befristeten Angebots bekommt ihr jetzt 44 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 3, die damit so günstig wie noch nie zu haben. Das solltet ihr nicht verpassen. Der Rabatt wird im Rahmen der bereits jetzt inoffiziell angelaufenen Black Friday-Aktionen im Google Store bei Amazon gewährt.


pixel watch 3 test

Im deutschen Google Store bei Amazon sind wieder starke Aktionstage angebrochen, die man in der aktuell gewährten Höhe sicherlich schon mit dem Black Friday vergleichen kann – denn günstiger kann es kaum werden. Wir hatten bereits über die hohen Rabatte auf Pixel-Smartphones und die Pixel Buds und Bundles berichtet, aber auch bei den Smartwatches hat man die Zahl auf dem Preisschild jetzt noch einmal deutlich reduziert.

Nur jetzt bekommt ihr die Pixel Watch 3 mit 44 Prozent Rabatt und erspart euch im Vergleich zur UVP ganze 220 Euro. Allein mit dieser Ersparnis könnt ihr euch bei den aktuellen Kursen noch die Pixel Buds Pro 2 mit 33 Prozent Rabatt sowie das Pixelsnap Ladegerät mit 16 Prozent sichern und würdet immer noch sparen. Der Rabatt kann sich also durchaus sehen lassen!

Aber damit ist es noch nicht genug, denn ihr erhaltet außerdem noch 60 Tage Audible gratis und könnt damit auch die vielleicht zusätzlich erworbenen Kopfhörer gleich mit Millionen von Hörbüchern und Podcasts nutzen. Schaut einfach mal in den Aktionen beim Google Store vorbei, denn das lohnt sich schon jetzt. Erfahrungsgemäß können die Aktionen VOR dem Black Friday aufgrund der hohen Lagerbestände gar besser sein.

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

Vorschau Produkt Preis
Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Android smartwatch with Heart Rate Tracking, Advanced Running from Fitbit, Fitness Insights, 24-Hour Battery – Polished Silver Aluminium Case – Rose Quartz Band – LTE Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Android smartwatch with Heart Rate Tracking, Advanced Running from... 499,00 EUR 463,79 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 3 (45 mm) – Android smartwatch with Heart Rate Tracking, Advanced Running from Fitbit, Fitness Insights, 24-Hour Battery – Matte Hazel Aluminium Case – Hazel Band – LTE Google Pixel Watch 3 (45 mm) – Android smartwatch with Heart Rate Tracking, Advanced Running from... 487,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds Pro 2 – kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Bluetooth-Kopfhörer – Moonstone Google Pixel Buds Pro 2 – kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung –... 249,00 EUR 185,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixelsnap-Ladegerät – Kabelloses 25-W-Qi2-Ladegerät (Made by Google) Google Pixelsnap-Ladegerät – Kabelloses 25-W-Qi2-Ladegerät (Made by Google) 49,99 EUR 42,13 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Obsidian, 128GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera,... 899,00 EUR 799,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 2025-11-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket