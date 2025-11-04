Google Chrome: Neue Autofill-Kategorien starten jetzt – Reisepass, Führerschein, Fahrzeuginfos und Co ablegen

Der Browser Google Chrome verfügt schon seit langer Zeit über die Autofill-Funktion, mit der sich Formulare auf Webseiten automatisiert anhand von Vorschlägen oder Profilen ausfüllen lassen. Jetzt hat man ein großes Update angekündigt, das eine Reihe zusätzlicher Kategorien in diese Ausfüllhilfe bringen soll. Neu eingezogen sind unter anderem der Führerschein, der Reisepass sowie Fahrzeuginfos.



Die meisten Google Chrome-Nutzer dürften schon Bekanntschaft mit der Autofill-Funktion gemacht haben, die Formulare auf Webseiten automatisch ausfüllen kann. Dazu gehören unter anderem der Name, die Adresse sowie die Telefonnummer, seit langer Zeit aber auch Kreditkartendaten sowie die Möglichkeit, mehrere Datensätze mit Profilen anzulegen. Jetzt wird das erweiterte Autofill ausgerollt, das ab sofort von allen Nutzern aktiviert werden kann.

Das erweiterte Autofill unterstützt zusätzlich die Ablage und den Abruf der Führerscheinnummer, der Reisepassnummer, Daten über das eigene Fahrzeug vom Kennzeichen bis zur Fahrgestellnummer und noch einiges mehr. Konkret aufgelistet werden die Einträge „Amtlicher Ausweis“, „Fahrzeug“, „Führerschein“, „Know Traveler Number“, „Redress-Nummer“ und „Reisepass“. Innerhalb dieser Kategorien lassen sich die Informationen ablegen.

Google Chrome wird ausgefüllte Formulare wie üblich erkennen und den Nutzern die Möglichkeit anbieten, diese Informationen im Browser abzulegen und für zukünftige Verwendungen zu speichern. Damit das funktioniert, muss das erweiterte Autofill einmalig in den Einstellungen aktiviert werden. Wechselt dazu einfach in die Einstellungen, dann in den Bereich „Autofill und Passwörter“ und aktiviert dort den Eintrag „Erweitertes Autofill“.

In dieser Oberfläche lassen sich die Informationen direkt und ohne Umwege manuell hinzufügen, ihr müsst also nicht darauf warten, diese einmalig in einer Webseite eingeben zu müssen. Im Laufe der nächsten Monate will man noch mehr Datentypen integrieren, wobei noch nicht verraten wurde, um welche Einträge es sich dabei handeln könnte.

» Google Chrome: Verschlüsselte Verbindungen werden schon bald erzwungen – HTTP wird ab 2026 blockiert

» Chrome-Browser: Google zieht der Privacy Sandbox jetzt den Stecker – gesamtes Projekt endgültig eingestellt

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-10-29 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.