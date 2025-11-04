Google Play Store Aktion: Diese 60 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

play 

Zum Start in die neuen Aktionen-Woche gibt es im Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über das neue Android-Update, zeigen euch das kommende Pixel-Update mit Feature Drop und berichten über das Google Wallet Express Ticket. Verpasst auch nicht die starken Pixel-Aktionen im Google Store.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 04.11.2025

Apps
Full Battery Alarm
Full Battery Alarm
Download QR-Code
Full Battery Alarm
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Quick Arc Launcher
Quick Arc Launcher
Register QR-Code
Quick Arc Launcher
Entwickler: KEICE SOFT
Preis: Wird angekündigt
ADWLauncher 1 EX
ADWLauncher 1 EX
Download QR-Code
ADWLauncher 1 EX
Entwickler: AnderWeb
Preis: Kostenlos
QR- und Barcode-Scanner PRO
QR- und Barcode-Scanner PRO
Download QR-Code
QR- und Barcode-Scanner PRO
Entwickler: Apps360 Team
Preis: Kostenlos
Was kann ich ausgeben? Premium
Was kann ich ausgeben? Premium
Download QR-Code
Was kann ich ausgeben? Premium
Entwickler: Alexander Y. Ivanov
Preis: Kostenlos
Contacts Widget - Speed Dial
Contacts Widget - Speed Dial
Download QR-Code
Contacts Widget - Speed Dial
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Add Frames to photos
Add Frames to photos
Download QR-Code
Add Frames to photos
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
VPN Pro - Secure VPN Premium
VPN Pro - Secure VPN Premium
Download QR-Code
VPN Pro - Secure VPN Premium
Entwickler: AZTTY LLC
Preis: Kostenlos
Hobby Piano: Real Time Music
Hobby Piano: Real Time Music
Download QR-Code
Hobby Piano: Real Time Music
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Learn to Draw
Learn to Draw
Download QR-Code
Learn to Draw
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Piano Time: Recording Notebook
Piano Time: Recording Notebook
Download QR-Code
Piano Time: Recording Notebook
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Freeze Dance
Freeze Dance
Download QR-Code
Freeze Dance
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Hive Watch Face
Hive Watch Face
Download QR-Code
Hive Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Wolf Face
Wolf Face
Download QR-Code
Wolf Face
Entwickler: Prime Design
Preis: Kostenlos

Spiele
Denkspiel - Find5x
Denkspiel - Find5x
Download QR-Code
Denkspiel - Find5x
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Find5x 4P
Find5x 4P
Download QR-Code
Find5x 4P
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Water Sort - Color Puzzle Pro
Water Sort - Color Puzzle Pro
Download QR-Code
Water Sort - Color Puzzle Pro
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Running Man
Running Man
Download QR-Code
Running Man
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Heroes Legend - Epic Fantasy
Heroes Legend - Epic Fantasy
Download QR-Code
Heroes Legend - Epic Fantasy
Entwickler: MGIF
Preis: Kostenlos
Empire Defender Offline Games
Empire Defender Offline Games
Download QR-Code
Empire Defender Offline Games
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Dungeon Princess 2 : RPG
Dungeon Princess 2 : RPG
Download QR-Code
Dungeon Princess 2 : RPG
Entwickler: Ssicosm
Preis: Kostenlos
Dead God Land - Light Survival
Dead God Land - Light Survival
Download QR-Code
Dead God Land - Light Survival
Entwickler: MAD PIXEL
Preis: Kostenlos
Heroes Infinity Premium
Heroes Infinity Premium
Download QR-Code
Heroes Infinity Premium
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
SPHAZE: Sci-fi puzzle game
SPHAZE: Sci-fi puzzle game
Download QR-Code
SPHAZE: Sci-fi puzzle game
Entwickler: SUBPIXELS
Preis: Kostenlos
Space Shooter: Galaxy Attack
Space Shooter: Galaxy Attack
Download QR-Code
Space Shooter: Galaxy Attack
Entwickler: 1SOFT
Preis: Kostenlos
Neo Monsters
Neo Monsters
Download QR-Code
Neo Monsters
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Stickman Master Premium
Stickman Master Premium
Download QR-Code
Stickman Master Premium
Entwickler: Unimob
Preis: Kostenlos
Dungeon Princess : RPG
Dungeon Princess : RPG
Download QR-Code
Dungeon Princess : RPG
Entwickler: Ssicosm
Preis: Kostenlos
Zombie wächst VIP
Zombie wächst VIP
Download QR-Code
Zombie wächst VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Undead City: Survivor Premium
Undead City: Survivor Premium
Download QR-Code
Undead City: Survivor Premium
Entwickler: Unimob Global
Preis: Kostenlos
Sky Wings VIP : Pixel Fighters
Sky Wings VIP : Pixel Fighters
Download QR-Code
Sky Wings VIP : Pixel Fighters
Entwickler: SHMUP Games
Preis: Kostenlos
[VIP]UFO Dude RPG
[VIP]UFO Dude RPG
Download QR-Code
[VIP]UFO Dude RPG
Entwickler: Artifact Games
Preis: Kostenlos
Irregular Verbs Test PRO
Irregular Verbs Test PRO
Download QR-Code
Irregular Verbs Test PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Word Tower - Premium Puzzle
Word Tower - Premium Puzzle
Download QR-Code
Word Tower - Premium Puzzle
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Brain Game - Find5x 4P
Brain Game - Find5x 4P
Download QR-Code
Brain Game - Find5x 4P
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Number Blocks
Number Blocks
Download QR-Code
Number Blocks
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Nature Puzzle for Kids
Nature Puzzle for Kids
Download QR-Code
Nature Puzzle for Kids
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Find12x 4P
Find12x 4P
Download QR-Code
Find12x 4P
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Okey - Rummy
Okey - Rummy
Download QR-Code
Okey - Rummy
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Matching Game2
Matching Game2
Download QR-Code
Matching Game2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Brain Game - Find2Y
Brain Game - Find2Y
Download QR-Code
Brain Game - Find2Y
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Sudoku Pro
Sudoku Pro
Download QR-Code
Sudoku Pro
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Animal Puzzle for Kids
Animal Puzzle for Kids
Download QR-Code
Animal Puzzle for Kids
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Picture Rotation Puzzle
Picture Rotation Puzzle
Download QR-Code
Picture Rotation Puzzle
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Math Party, Multi Games
Math Party, Multi Games
Download QR-Code
Math Party, Multi Games
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Puzzle Blocks
Puzzle Blocks
Download QR-Code
Puzzle Blocks
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Dancing Animals
Dancing Animals
Download QR-Code
Dancing Animals
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Nature Puzzle
Nature Puzzle
Download QR-Code
Nature Puzzle
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Find 10 Differences 120 Levels
Find 10 Differences 120 Levels
Download QR-Code
Find 10 Differences 120 Levels
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Memory Game: Fruit
Memory Game: Fruit
Download QR-Code
Memory Game: Fruit
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Dino Puzzle for Kids
Dino Puzzle for Kids
Download QR-Code
Dino Puzzle for Kids
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos

Icon Packs
Squid - Icon Pack
Squid - Icon Pack
Download QR-Code
Squid - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
