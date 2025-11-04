Google Wallet: Neue Express-Karte für ÖPNV kommt – separate Karte für Zugang und Bezahlung (Teardown)

Der Umfang von Google Wallet wächst immer weiter und schon bald soll es wieder einen komfortablen Zugewinn beim ÖPNV geben. Im Teardown wurde jetzt eine neue Funktion entdeckt, mit der die Nutzer eine „Express transit card“ anlegen können. Diese soll eine alternative Zahlungsmethode ermöglichen und auch vorherige Entsperrung nutzbar sein.



In Google Wallet lassen sich sehr viele unterschiedlichen Kartentypen ablegen, von der Bezahlung über Tickets und Eintrittskarten bis zu Reservierungen oder eben auch die klassische Fahrkarte oder diverse Zeitkarten. Jetzt bastelt man an einer neuen Lösung für den ÖPNV, mit dem der Zutritt und die Bezahlung per Smartphone oder Smartwatch noch bequemer werden soll.

Ein Teardown zeigt die neue Funktion der „Express transit card“, die sich nach dem Rollout in den Einstellungen aktivieren lässt. Dabei handelt es sich um eine virtuelle Karte, die automatisch funktioniert, ohne dass das Smartphone entsperrt werden muss. Einfach das Smartphone an einen unterstützten Reader in der Nähe halten und schon ist das Ticket vorgewiesen bzw. die Zahlung erfolgt über die ausgewählte Karte.

Damit das funktioniert, muss der ÖPNV-Anbieter eine entsprechende Kompatibilität und auch die digitale Infrastruktur bieten. Weil viele Verkehrsverbünde bereits digitale Tickets und zum Teil auch Zugangskontrollen bieten, wäre der Schritt zu Google Wallet aber vielleicht gar nicht so groß.

Dieses Feature könnte einigen Nutzern bekannt vorkommen, denn es wird wohl schon seit längerer Zeit in einigen Ländern getestet oder ist gar als feste Funktion verfügbar – unter anderem in Australien. Einen globalen Rollout hat es bisher nicht gegeben und genau ein solcher deutet sich mit der Funktion aus dem Teardown an.

