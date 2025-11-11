Pixel-Deals zum Singles Day / Black Friday: 22 Prozent Rabatt auf Pixel 10-Smartphones, Pixel 9a, Buds & mehr

Die Shoppingsaison rückt mit großen Schritten näher und kommt am heutigen Singles Day sowie mit dem Black Friday am Horizont an ihren ersten Höhepunkt. Das lohnt sich auch für Pixel-Fans, denn im Google Store bei Amazon bekommt ihr jetzt die Pixel 10-Smartphones mit 22 Prozent Rabatt, sogar 24 Prozent Rabatt auf das Pixel 9a + Gratis Pixel Buds und viele weitere Aktionen.



Es gibt wieder einmal sehr gute Aktionen im Google Store bei Amazon, der zwar noch immer keinen Black Friday im Titel trägt, aber dennoch ziemlich sicher bereits die entsprechenden Preise bietet. Denn bei vielen Händlern sind die Black Friday-Aktionen bereits gestartet und Amazon kontert bekanntlich wie immer mit noch besseren Preisen – das solltet ihr nutzen! Am heutigen Singles Day kann besonders viel gespart werden.

Nur jetzt bekommt ihr ganze 22 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones – und das nur zwei Monate nach Verkaufsstart. Soll es eher das Budget-Gerät sein, das nur wenige Monate älter ist, bekommt ihr jetzt 24 Prozent Rabatt auf das Pixel 9a sowie Pixel Buds-Kopfhörer gratis. Seid ihr nur am erweiterten Portfolio interessiert, gibt es jetzt die Pixel Buds 2a mit 20 Prozent Rabatt, die Pixel Buds Pro 2 mit 33 Prozent Rabatt und die Pixel Watch 3 sogar mit 44 Prozent Rabatt.

Außerdem gibt es jetzt noch 20 Prozent Rabatt auf das Pixelsnap-Ladesystem, eine ganze Reihe von attraktiven Bundles aus Smartphone und Kopfhörer sowie auch Pixel 10-Schutzhüllen in Aktion. Zusätzlich bekommt ihr bei Amazon bei vielen Geräten auch noch 60 Tage Audible gratis sowie beim Pixel Pro-Kauf von Google noch ein ganzes Jahr Google One AI Pro zur vollen Gemini-Nutzung gratis. In der folgenden Amazon-Box findet ihr eine Reihe von Highlights sowie unter folgendem Link alle aktuellen Aktionen im Google Store:

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store









