Pixel-Smartphones: Das November-Update zeigt sich – diese Verbesserungen kommen + Pixel Feature Drop

Seit mittlerweile einer Woche warten viele Pixel-Nutzer auf das neue Pixel Update für November, das nach wie vor nicht bzw. nur in kleinen Teilen veröffentlicht worden ist. Jetzt sind schon wieder Informationen aus externer Quelle durchgesickert, die uns eine Vorschau auf das kommende Update geben. Tatsächlich werden auch in diesem Monat einige Probleme behoben und weiterhin steht das Pixel Feature Drop auf dem Plan.



Google hat vor genau einer Woche das November-Update für Android veröffentlicht, das unerwartet zwei Fixes im Gepäck hatte. Das Pixel-Update für den November lässt allerdings noch auf sich warten, ohne dass es bisher eine Begründung dafür gegeben hätte. Ich habe meine Theorien zum verschobenen Update bereits in diesem Artikel zum digitalen Papier gebracht. Es könnte unter anderem mit dem Last-Minute-Update im Oktober zusammenhängen.

Das Update lässt noch immer auf sich warten, doch jetzt hat der US-Mobilfunkanbieter Verizon sich (mal wieder) als beste Quelle erwiesen und alle Verbesserungen vorab geleakt. Google nimmt einige Verbesserungen im Bereich Audio, Akku, Kamera, Framework und Sicherheit vor. Im Folgenden findet ihr die gesamte Auflistung, die mutmaßlich von Google in ähnlicher Form veröffentlicht werden wird.

Pixel-Update für November:

Audio Addressed an issue that caused occasional system instability and performance slowdowns under certain conditions.

Devices: Pixel Fold, Pixel 9a, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9 Pro/XL, Pixel 9, Pixel 8a, Pixel 8 Pro, Pixel 8 Battery & charging General improvements for charging and battery usage.

Devices: All Camera Addressed an issue that caused photos taken with the UW and telephoto lenses to exhibit a rainbow-like color pattern under certain conditions.

Devices: Pixel 10 Pro/XL, Pixel 10, Pixel 9a, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9 Pro/XL, Pixel 9 Framework Addressed an issue that prevented some apps from loading under certain conditions.

Addressed an issue where webcam mode didn’t work properly with connected devices under certain conditions.

Devices: All Security The current software update provides the most up to date Android security patches for your device.

Devices: All

Außerdem dürfte das Update ein Pixel Feature Drop im Gepäck haben, das zu zwei Dritteln ebenfalls noch auf sich warten lässt. Einen Teil davon hat man bereits am erwarteten 4. November veröffentlicht. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

