Google Play Store: Apps von anderen Geräten löschen – flexible Funktion wird jetzt ausgerollt (Screenshots)

Der Google Play Store ist unter Android die erste Bezugsquelle für Apps, sowohl für die Recherche als auch die Installation. Seit vielen Jahren ist es möglich, Apps auch auf anderen Geräten aus der Ferne zu installieren, doch der umgekehrte Weg konnte nur über Umwege gegangen werden. Jetzt wird eine neue Funktion ausgerollt, die eine Deinstallation aus der Ferne ermöglicht.



Viele Android-Nutzer dürften mehr als ein aktiv genutztes Gerät besitzen. Seien es mehrere Smartphones, ein Tablet, eine Smartwatch, ein Smart TV oder andere Geräte, die mit demselben Google-Konto eingeloggt sind. Der Google Play Store kann eine gute Anlaufstelle zur Verwaltung der Geräte sein und ermöglicht es auch, Apps aus der Ferne auf anderen Geräten zu installieren. Dazu muss lediglich das Dropdown-Menü neben dem Installations-Button gedrückt und das gewünschte Gerät ausgewählt werden.

Für die Deinstallation war dieser einfache Weg bisher nicht möglich. Zwar erfährt man, ob eine App auf anderen Geräten bereits installiert ist, kann aber über die Standard-Oberfläche des Google Play Store nichts daran ändern. Jetzt wird eine neue Funktion ausgerollt, die schon vor einigen Wochen erstmals im Teardown sichtbar geworden ist: Apps lassen sich jetzt genauso flexibel von anderen Geräten deinstallieren wie installieren. Auf obigen Screenshots könnt ihr das sehen.

Diese Deinstallation aus der Ferne ist technisch betrachtet keine neue Funktion, denn über die App-Verwaltung stand sie bisher schon zur Verfügung. Das erforderte allerdings mehr Schritte, eine ständige Geräteauswahl und damit verbunden viel Geduld. Die neue Umsetzung im App-Listing ist sehr viel bequemer und ermöglicht es den Nutzern, den aktuellen Status schnell zu sehen und die Deinstallation anzustoßen.

Eine offizielle Ankündigung gibt es bisher nur über die Google System Updates, deren Inhalte oftmals nicht ganz zuverlässig sind. Dennoch scheint es sich schon jetzt um eine breite Verteilung der Funktion zu handeln.

