Android: Google öffnet den Play Store jetzt fast freiwillig – alternative Stores kommen und Gebühren sinken
Google hat vor einigen Wochen eine schwere Niederlage im Epic-Verfahren einstecken müssen, die in einer Lockerung der Regeln rund um den Play Store resultieren sollte. Jetzt haben die beiden Unternehmen Google und Epic überraschend eine eigene Regelung präsentiert, die sowohl Android als auch den Google Play Store offener und für Entwickler günstiger gestalten.
In den letzten Wochen konnte man den Eindruck bekommen, dass Android zunehmend zur Festung wird und umso überraschender ist der jetzt von Google und Epic verkündete Schritt, das Betriebssystem und den Google Play Store weitgehend zu öffnen. Statt sich auf die vom Gericht angewiesene Öffnung des Play Store festzulegen, hat man sich tatsächlich nach dem Urteil noch einmal außergerichtlich geeinigt.
Google has made an awesome proposal, subject to court approval, to open up Android in the US Epic v Google case and settle our disputes. It genuinely doubles down on Android's original vision as an open platform to streamline competing store installs globally, reduce service fees… https://t.co/Q6E4XE3ych
— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) November 5, 2025
Google Play wird offener und günstiger
Interessanterweise geht die Öffnung in diesem Fall sogar noch weiter als das Urteil: Google wird die Installation alternativer App Stores unter Android nicht mehr unnötig kompliziert machen und auf jegliche Warnmeldungen sowie Hürden verzichten. Außerdem wird Googles Umsatzbeteiligung für die meisten Arten von Transaktionen von 20 auf 9 Prozent gesenkt. Das ist übrigens genau das, worum es Epic von Anfang gegangen ist – allen voran wegen des großen Erfolges von Fortnite.
Diese Vereinbarungen gelten nur für die USA, sondern weltweit. Die einfache Installation externer App Stores soll ab Android 17 gelten. Die Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen soll bis mindestens Juni 2032 gelten und muss vom Gericht noch bestätigt werden. Weil es über die gerichtlichen Forderungen hinausgeht, dürfte das allerdings nur Formsache sein.
Warum Google noch deutlich weitergeht, lässt sich derzeit kaum bewerten. Ich vermute, dass man weiteren Verfahren den Wind aus den Segeln nehmen will, angesichts der strengeren Android-Regeln sowie der Feststellung, dass Google ein illegales Monopol hat.
