Android: Google Uhr bekommt eine neue Oberfläche für den Wecker – nutzt Farbfläche statt Wallpaper

Veröffentlicht am von Jens
google 

Die Android-App Google Uhr dürfte auf vielen Smartphones den Titel der zuerst genutzten App am frühen Morgen beanspruchen – und dann womöglich bis zum späten Abend wieder ignoriert werden. Jetzt wird ein Update auf die neuste Version ausgerollt, das eine neue Oberfläche für den aktiven Wecker mitbringt. Statt dem Wallpaper gibt es jetzt wieder eine einfarbige Fläche zu sehen.


google clock logo uhr

Die Google Uhr wird nicht ganz so häufig aktualisiert, denn rein funktionell lassen sich weder am Wecker noch an der Weltzeituhr der Stoppuhr größere Neuerungen einführen – aber dafür dürfen die Designer alle paar Monate ran und kleinere Details verändern. In diesem Maßstab betrachtet, gibt es jetzt eine etwas größere Änderung, die einigen Nutzern in den letzten Tagen vielleicht schon aufgefallen ist.

google uhr wecker

Die Oberfläche für den aktiven Wecker verwendet nach dem Update nicht mehr den Wallpaper des Smartphones, sondern setzt stattdessen auf eine einfarbige Fläche. Das soll dafür sorgen, dass sowohl die Uhrzeit als auch die Buttons wieder besser erkennbar sind. Gerade am frühen Morgen bei halbverschlafener Nutzung kann das ein wichtiges Thema sein, auch wenn man das mitten am Tag vielleicht nicht nachvollziehen kann.

Auf obigen Screenshots seht ihr links die bisher genutzte Variante und rechts die neue Version. Das Update auf die aktuelle Version 8.3 wird schon seit einigen Tagen langsam über den Google Play Store ausgerollt und sollte bereits bei vielen Nutzern angekommen sein.

» Android: Google Uhr aktualisiert die Wecker und das Wetter – neue Schalter und monochrome Icons

[9to5Google]

# Vorschau Produkt Preis
1 TFA Dostmann 60.2545.54 Digitaler Funk-Wecker, Kunststoff, Weiß/Silber, L 66 x B 22 x H 68 mm TFA Dostmann 60.2545.54 Digitaler Funk-Wecker, Kunststoff, Weiß/Silber, L 66 x B 22 x H 68 mm 14,79 EUR 12,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
2 Hama analoger Wecker ohne Ticken (batteriebetriebene Uhr mit Alarmfunktion, Wecker mit Licht, fluoreszierender Stunden- und Minutenzeiger, einstellbare Alarmzeit, 12,5 x 6,5 x 17 cm) schwarz Hama analoger Wecker ohne Ticken (batteriebetriebene Uhr mit Alarmfunktion, Wecker mit Licht,... 10,29 EUR 6,95 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
3 Amazon Echo Spot (neueste generation), smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa, Blau Amazon Echo Spot (neueste generation), smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa, Blau 94,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
4 TFA Dostmann Digitaler Mini Wecker, 60.2044.01, batteriebetrieben, mit lautem Weckalarm, Temperatur innen, Datum, Quarzuhr, Reiswecker, schwarz TFA Dostmann Digitaler Mini Wecker, 60.2044.01, batteriebetrieben, mit lautem Weckalarm, Temperatur... 6,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 2025-10-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket
label 
Artikel kann bezahlte Werbelinks und Anzeigen enthalten.