Android: Google Uhr bekommt eine neue Oberfläche für den Wecker – nutzt Farbfläche statt Wallpaper

Die Android-App Google Uhr dürfte auf vielen Smartphones den Titel der zuerst genutzten App am frühen Morgen beanspruchen – und dann womöglich bis zum späten Abend wieder ignoriert werden. Jetzt wird ein Update auf die neuste Version ausgerollt, das eine neue Oberfläche für den aktiven Wecker mitbringt. Statt dem Wallpaper gibt es jetzt wieder eine einfarbige Fläche zu sehen.



Die Google Uhr wird nicht ganz so häufig aktualisiert, denn rein funktionell lassen sich weder am Wecker noch an der Weltzeituhr der Stoppuhr größere Neuerungen einführen – aber dafür dürfen die Designer alle paar Monate ran und kleinere Details verändern. In diesem Maßstab betrachtet, gibt es jetzt eine etwas größere Änderung, die einigen Nutzern in den letzten Tagen vielleicht schon aufgefallen ist.

Die Oberfläche für den aktiven Wecker verwendet nach dem Update nicht mehr den Wallpaper des Smartphones, sondern setzt stattdessen auf eine einfarbige Fläche. Das soll dafür sorgen, dass sowohl die Uhrzeit als auch die Buttons wieder besser erkennbar sind. Gerade am frühen Morgen bei halbverschlafener Nutzung kann das ein wichtiges Thema sein, auch wenn man das mitten am Tag vielleicht nicht nachvollziehen kann.

Auf obigen Screenshots seht ihr links die bisher genutzte Variante und rechts die neue Version. Das Update auf die aktuelle Version 8.3 wird schon seit einigen Tagen langsam über den Google Play Store ausgerollt und sollte bereits bei vielen Nutzern angekommen sein.

