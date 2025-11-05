Google Maps Navigation: Gemini-KI ersetzt den Google Assistant – bringt starke neue Funktionen mit (Video)

Die Integration von Gemini in die Google-Produkte geht weiter und jetzt hat man den Rollout eines echten Meilensteins angekündigt, der die Navigation für viele Millionen Nutzer komfortabler machen soll: In diesen Tagen wird Gemini für die Google Maps Navigation ausgerollt, in der es den Google Assistant mit vielen neuen Funktionen ersetzt.



Es ist seit langer Zeit bekannt, dass Gemini den Google Assistant auf allen Plattformen und in allen Produkten ersetzen soll, wobei man im Laufe des Jahres sehr große Fortschritte gemacht hat. Jetzt steht die Ablösung des Assistant durch Gemini in der Google Maps Navigation vor der Tür. Dabei handelt es sich um die Navigation auf dem Smartphone, die Fußgänger, Fahrradfahrer, ÖPNV-Nutzer oder auch Autofahrer zu ihrem Ziel bringt.

Google selbst spricht von einem „powerful boost“, der viele neue Funktionen mitbringen soll. Dazu gehört die deutlich optimierte Spracheingabe, die dank der Gemini-KI nicht mehr hölzern und an eine feste Struktur gebunden sein muss. Dadurch lassen sich nun auch Orte entlang der Route finden, die Ankunftszeit mit anderen Nutzern teilen und mehr. Es lassen sich mehrere Aufgaben zugleich bewältigen oder auch Verkehrsstörungen per Sprache melden.

In der Navigation können reale Orientierungspunkte angegeben werden, die Verkehrswarnungen können selbst ohne eine aktive Navigation proaktiv erfolgen und mit der Lens-Technologie in Gemini könnt ihr einfach eure Kamera auf einen Ort richten und weitere Fragen stellen. In den folgenden Videos sind all diese Funktionen im demonstrativen Einsatz zu sehen.









Gemini-Sprachsteuerung in der Navigation

Stellt euch vor, ihr habt einen kenntnisreichen Beifahrer. Über die Sprachsteuerung könnt ihr jetzt während der Navigation nach Orten entlang eurer Route fragen, checken, wo die nächste E-Ladesäule ist oder – auf Android – euren Freunden die Ankunftszeit mitteilen.

Ihr könnt sogar mehrstufige Aufgaben erledigen, wie zum Beispiel die Suche nach einem geeigneten Restaurant mit spezifischen Anforderungen, gefolgt von der Frage nach den Parkmöglichkeiten.

Verkehrsstörungen meldet ihr ganz einfach mit eurer Stimme („Ich sehe einen Unfall“).

Navigation mit Orientierungspunkten

Nie wieder raten, wie weit „300 Meter“ sind! Gemini nutzt jetzt markante Wahrzeichen (Tankstellen, Restaurants, berühmte Gebäude) für Abbiegeanweisungen. Ihr hört dann klare Ansagen wie: „Biegt rechts ab nach dem ‚Thai Siam Restaurant‘.“

Proaktive Verkehrswarnungen

Schluss mit unerwartetem Stau: Google Maps warnt euch proaktiv vor Störungen oder schweren Staus auf eurer Strecke, selbst wenn ihr gerade nicht aktiv navigiert.









Mehr Informationen mit Google Lens

Seid ihr angekommen und möchtet mehr über ein Restaurant oder Café wissen? Tippt auf die Kamera und richtet euer Handy auf den Ort. Ihr könnt dann per Sprache Fragen stellen, um sofort herauszufinden, welches Gericht beliebt ist oder wie die Stimmung in dem Laden ist.

Diese neuen Funktionen werden im Laufe der nächsten Wochen für alle Android- und iOS-Nutzer ausgerollt und werden sicherlich innerhalb kürzester Zeit auch bei Android Auto ankommen – auch wenn das in der Ankündigung noch nicht konkret erwähnt wird. Man hat allerdings schon verraten, dass man derzeit versucht herauszufinden, wie weit sich das auch für den Einsatz in Apple CarPlay umsetzen lässt.

[Google-Blog]

