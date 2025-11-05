Google Fotos: Neue KI soll eure Kleidung erkennen und sortieren – neue Outfit Collection kommt (Teardown)

Die Fotoplattform Google Fotos besitzt schon seit vielen Jahren eine automatische Kategorisierung, die unter anderem in der Suchfunktion zum Einsatz kommt. Jetzt zeigt sich im Rahmen eines Teardowns eine ganz neue Kategorisierung, die nicht mehr nach Personen, Orten oder Objekten sortiert, sondern nach den auf den Fotos sichtbaren Kleidungsstücken. Die Google Fotos Outfit Collection kommt.



Google Fotos kann Inhalte auf Fotos schon seit vielen Jahren zuverlässig erkennen und diese sowohl in der Suchfunktion als auch bei der automatische Kategorisierung verwenden. Erkannt werden Gesichter bzw. Personen, Objekte, Orte, Situationen und dank der neuen Ask Photos-KI noch vieles mehr. Jetzt soll das Ganze auch auf Kleidungsstücke erweitert und daraus eine „Outfit Collection“ erstellt werden.

Der Teardown bringt lediglich wenige Zeilen zum Vorschein, sodass wir nicht genau wissen, was es mit dieser Funktion auf sich haben wird. Es geht nur hervor, dass es ein Teil von „Ask Photos“ sein wird. Vermutlich wird Google Fotos die Kleidungsstücke der abgebildeten Menschen kennenlernen, wobei vor allem ein Fokus auf den Nutzer selbst gelegt werden dürfte. Denn wer braucht schon eine „Outfit Collection“ von einer anderen Person?

Nutzer könnten die Möglichkeit erhalten, sich alle Fotos zeigen zu lassen, auf dem sie das Kleidungsstück tragen – aber wie oft wird man das wirklich benötigen? Daher erscheint es gut möglich, dass diese Funktion ein Bestandteil der neuen Kleidungsstück-KI ist, die Google derzeit aufbaut. Man bietet mit einer ganz neuen App die Möglichkeit Kleidungsstücke virtuell anzuprobieren und sogar auf Passgenauigkeit zu inspizieren.

Gut möglich, dass eine Art Einkaufsberater geplant ist, der zu einzelnen Kleidungsstücken weitere Kombinationen aus Google Shopping vorschlagen kann, bei dem ebenfalls seit einiger Zeit Kleidung virtuell anprobiert werden kann.

