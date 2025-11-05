Pixel-Smartphones: Google weiter auf der Erfolgswelle – 28 Prozent Wachstum und Samsung im Visier (USA)

Google ist mit den Pixel-Smartphones seit einigen Jahren sehr erfolgreich und kann laut allen Marktforschern und veröffentlichten Statistiken immer weiter zulegen. Jetzt haben Analysten einen neuen Bericht veröffentlicht, laut dem die US-Verkaufszahlen im dritten Quartal dank der Pixel 10-Smartphones völlig neue Höhen erreicht haben. Mittlerweile gibt es im Premium-Bereich nur noch Apple-Samsung-Google.



Google ist mit den Pixel-Smartphones auf dem richtigen Weg und kann trotz aller Zuwächse in den letzten Quartalen auch mit der neuen Generation wieder enorm zulegen. Laut einem neuen Bericht der Marktforscher von Counterpoint sind die Verkaufszahlen der Pixel-Smartphones im September in den USA um ganze 28 Prozent nach oben gegangen – allen voran natürlich aufgrund der Pixel 10-Smartphones.

Das Pixel 9a soll sich im September 2025 sehr gut verkauft haben, das Wachstum kam aber hauptsächlich von den brandneuen Pixel 10-Smartphones und hierbei allen voran recht überraschend vom Pixel 10 Pro XL – also dem teuersten Modell der Reihe. Auch die Verkäufe der Pixel 9-Smartphones dürften weiter anhalten und das eine oder andere Gerät über den Ladentisch wandern lassen.

Schaut man sich nur die Kategorie der Smartphones über 600 Dollar an, hat Google im Verlauf von drei Jahren ganz massiv zugelegt: Von 0,1 Prozent Anteil im September 2022 auf jetzt 6,1 Prozent Anteil im September 2025. Der einzige Android-Konkurrent ist Samsung mit nur noch 12 Prozent statt 26 Prozent. Geht es in diesem Tempo weiter, könnte Google schon im nächsten Jahr Samsung im Premium-Bereich in den USA überholen.

Wer Googles Pixel-Erfolg auch hierzulande stärken will, sollte sich auch die hohen Rabatte auf Pixel-Smartphones nicht entgehen lassen. Schaut mal bei den starken Pixel-Aktionen im Google Store vorbei.

