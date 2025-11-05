Pixel-Smartphones: Google will nerviges Problem nicht lösen – Bugfix für Google Telefon-App abgelehnt

Während wir noch auf das Pixel Update für November warten, hat Google jetzt an anderer Stelle recht überraschend einen Bugfix abgelehnt: Ein seit längerer Zeit bestehendes Problem innerhalb der System-App Google Telefon soll trotz zahlreicher Betroffener nicht behoben werden. Es handelt sich um die Freisprechfunktion.



Wenn innerhalb von Google-Apps Probleme auftreten, werden diese meist sehr schnell behoben oder zunächst per Bug Report durch die Nutzer ausführlich diskutiert und für eines der kommenden Update-Pakete ein Fix versprochen. Doch bei einem seit einigen Wochen kursierenden Bug in der Telefon-App auf den Pixel 10- und Pixel 9-Smartphones scheint sich Google trotz zahlreicher Betroffener zunächst querstellen zu wollen.

Der Stolperstein befindet sich in der Freisprechfunktion der Telefon-App: Wird der Button zur Aktivierung des Lautsprechers gedrückt, passiert zunächst gar nichts. Es dauert zwei bis drei Sekunden, bis der Button eine Regung zeigt und der Lautsprecher aktiviert wird. Das ist wohl auch schon der beste Fall, denn in vielen Fällen passiert einfach gar nichts und der Nutzer muss es noch einmal versuchen. Während eines aktiven Gesprächs natürlich sehr nervig, vor allem dann, wenn die Gegenseite das Problem (natürlich) nicht bemerkt und so die eine oder andere Sekunde des Gesprächs nicht gehört wird.

Man sollte meinen, dass das eine Kleinigkeit ist, doch bei Google kann man das trotz vieler betroffener Nutzer nicht nachvollziehen und will den Bug nicht fixen. Es heißt, dass nicht genügend Details bekannt sind und die Meldung daher geschlossen wird. Allerdings haben die Nutzer ausführliche Bug Reports und detaillierte Beschreibungen geliefert. Warum Google das Problem daher nicht beheben will, lässt sich kaum nachvollziehen.

Laut den Nutzern hängt der Bug wohl mit der kürzlich aktualisierten Google Telefon-Oberfläche zusammen. Aber glücklicherweise gibt es einen Workaround: Nutzt zur Aktivierung des Freisprechens einfach den Button in der Benachrichtigung für das aktive Telefonat. Dieser hat keine Verzögerung und soll auf jeden Tap sofort mit der entsprechenden Umschaltung reagieren.

» Google Fotos: KI-Assistent ‚Ask Photos‘ wird sichtbarer – wird in den Bildbetrachter integriert (Screenshots)

» Pixel Deals im Google Store: Bis zu 40 Prozent Rabatt auf Pixel-Smartphones, Pixel Buds und mehr (Amazon)

Letzte Aktualisierung am 2025-11-04 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.