Google Maps Navigation: KI-basierte Fahrspurerkennung per Kamerazugriff für Android Automotive (Video)

Die Google Maps Navigation ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil von Android Auto, sondern ist natürlich auch im verwandten Betriebssystem Android Automotive integriert. Jetzt hat man eine interessante Neuerung angekündigt, die den Nutzern die Navigation gerade in unbekanntem Gebiet deutlich erleichtern kann: Durch Kamerazugriff soll die Spurführung die aktuelle Fahrspur erkennen. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten.



Die Google Maps Navigation kann die Nutzer schon seit langer Zeit auf die zu nutzende Fahrspur hinweisen, was sich insbesondere bei Strecken mit vielen Kreuzungen oder Abfahrten immer wieder als sehr nützlich erweist. Erst im vergangenen Jahr hatte man daher die Google Maps Spurführung in Android Auto deutlicher hervorgehoben und jetzt macht man mit der Kartenplattform auf Android Automotive den nächsten Schritt.

Zukünftig soll Google Maps nicht nur die zu nutzende Fahrspur vorschlagen, sondern auch die aktuell befahrene Spur zuverlässig erkennen und entsprechend darauf reagieren. Ermöglicht wird das nicht etwa durch eine neue KI-gestützte Positionierung per GPS oder Bewegungssensoren, sondern durch den Zugriff auf die Frontkamera des Fahrzeugs. Erstmals in der Geschichte der Google Maps Navigation wird die Kartenplattform tatsächlich etwas „sehen“ und entsprechend darauf reagieren können.

Google Maps soll die Straße so sehen wie der Fahrer und hilfreiche Informationen einblenden. Ist eure Ausfahrt etwa auf der rechten Spur und ihr befindet euch in der linken, wird das sowohl in der Darstellung visualisiert als auch mit akustischen Signalen darauf hingewiesen. In obiger kurzer Animation könnt ihr das sehen. Google Maps soll die aktive Fahrspur durch eine KI-basierte Echtzeit-Auswertung von Straßenmarkierungen und Straßenschildern erkennen.

Erstmals soll diese Funktion in den nächsten Monaten für Fahrer des Polestar 4 in den USA und Schweden freigeschaltet werden. Weitere Länder und Fahrzeughersteller sollen folgen. Sollte sich der Kamerazugriff für Google Maps durchsetzen, eröffnet das völlig neue Möglichkeiten für die Kartenplattform – wir dürfen sehr gespannt sein.

