Android Auto: Google Maps Navigation verbessert die Spurführung – ist jetzt deutlicher sichtbar (Screenshots)

Ein weiteres praktisches Update für die Google Maps Navigation in Android Auto wird in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt. Wer häufiger auf vielspurigen Straßen unterwegs ist, könnte eine Neuerung bemerken, die gerade auf unbekannten Strecken sehr hilfreich ist: Die Darstellung der zu nutzenden Spur ist jetzt deutlich größer als bisher auf dem Display zu sehen.



Die Google Maps Navigation soll auch unter Android Auto dafür sorgen, dass die Nutzer auf dem besten und schnellsten Weg an ihr Ziel gelangen. Doch gerade auf unbekannten Strecken mit mehreren Fahrspuren ist es manchmal gar nicht so leicht, die richtige zu wählen. Verlässt man sich auf gut Glück, kann man schon einmal eine Ausfahrt verpassen, wird in die falsche Ausfahrt gezwängt oder könnte gar zu gefährlichen Spurwechseln ansetzen. Ein Update soll das verhindern.

Auf dem ersten Screenshot im Artikel seht ihr die aktuelle Darstellung der Spurführung und auf obigem Bild die neue Variante. Es zeigt sich, dass die zu nutzende Fahrspur deutlich größer als bisher gezeigt wird. Die gesamte Infofläche ist größer und auch die Abstände der einzelnen Spuren ist stark gewachsen, sodass ein mögliches Zählen aus dem Augenwinkel einfacher wird als bisher. Zwar sind fünfspurige Straßen in Deutschland eher die Ausnahme, aber auch bei weniger Spuren kann ein schnellerer und klarerer Blick natürlich nicht schaden.

Die neue Darstellung wird wohl schon seit einigen Tagen ausgerollt und sollte mittlerweile bei vielen Nutzern angekommen sein. Bei meiner letzten Navigation vor etwa eineinhalb Wochen hatte ich selbst noch die alte Variante gesehen. Und genau dabei den Gedanken gehabt, dass man das sicherlich etwas deutlicher darstellen könnte – so schnell kanns gehen.

