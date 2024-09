Google Maps Navigation: Verkehrsstörungen unter Android Auto melden – neue Funktion zeigt sich (Foto)

Die Google Maps Navigation in Android Auto macht in diesen Tagen überraschend große Sprünge und erhält neue Funktionen, die es bisher nur am Smartphone gegeben hat. Jetzt zeigt sich eine ganz wichtige neue Funktion bei ersten Nutzern, bei der man sich fragen muss, ob sie nicht schon von Beginn an hätte an Bord sein müssen: Das schnelle Melden von Verkehrsbehinderungen.



Erst vor wenigen Wochen hat die Google Maps Navigation am Smartphone eine neue Funktion erhalten, die man sich vom Schwesterprodukt Waze abgeschaut hat und bereits zum Einsatz kommt: Nutzer können Verkehrsmeldungen abgeben und damit von Verkehrsunfällen über Baustellen bis Straßenschäden in einigen Kategorien Meldungen absetzen, die allen anderen Nutzern der Kartenplattform gezeigt werden. Ausgerechnet im Auto war das bisher nicht möglich.

Jetzt zeigt sich die Android Auto-Umsetzung bei ersten Nutzern, so wie auf obigem Screenshot. Zusätzlich zu den bereits vorhandenen Buttons der Google Maps Navigation gibt es ein „+“ mit einem Störungen-Logo. Ein Tap darauf öffnet obiges Menü, in dem die jeweilige Art der Verkehrsstörung ausgewählt werden kann. Das war dann auch schon alles, weitere Details sind nicht erforderlich. Das ist natürlich auch gut so, denn sonst würde so mancher Autofahrer vielleicht selbst zum nächsten Verkehrsunfall werden…

Bisher ist die neue Funktion nicht für Android Auto angekündigt worden, dürfte aber dennoch im Laufe der nächsten Wochen für viele Nutzer ausgerollt werden. Bleibt zu hoffen, dass das auch per Sprachsteuerung erreichbar ist, sodass der Blick nicht auf das Display gerichtet werden muss. Ich denke, dann hat das bei der Google Maps-Verbreitung ein hohes Potenzial, künftig sehr zuverlässig vor Verkehrsstörungen zu warnen.

[9to5Google]