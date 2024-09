Google Chrome: Passkey-Unterstützung wird ausgerollt – jetzt auch im Desktop-Passwortmanager nutzbar

Innerhalb kürzester Zeit ist es vor allem dem Team von Google Chrome gelungen, die Passkeys zu verbreiten und weitestgehend zu etablieren, sodass diese von immer mehr Nutzern verwendet werden. Jetzt erhält der im Browser integrierte Passwortmanager die bereits vorab angekündigte Möglichkeit, Passkeys auch am Desktop zu speichern und wie üblich mit der Cloud zu synchronisieren.



Der Google Chrome Passwortmanager ist ein sehr bequemes und weitverbreitetes Tool, um in diesem die Zugangsdaten zu speichern und geräteübergreifend dank Synchronisierung nutzen zu können. Jetzt gilt das auch für die Passkeys, die sich bisher nur in der Android-Version speichern ließen, während die Möglichkeit am Desktop nicht gegeben war. Wollte man auf diese am Desktop zugreifen, war bisher das Smartphone als zweite Bestätigung per QR-Code-Scan notwendig.

Das ändert sich jetzt, denn die Passkeys lassen sich mit dem jüngsten Update auch im Desktopbrowser speichern. Für die Nutzung des Passkeys ist lediglich eine zusätzliche Sicherheitsschranke zu nehmen, wie etwa ein Fingerabdruckscanner, die Gesichtserkennung oder je nach Betriebssystem auch eine PIN. Um die Passkeys vor Zugriff von Außen zu schützen, ist für den Abruf die Eingabe eines zuvor vom Nutzer festgelegten PINs notwendig. Vergesst ihr diesen, tut es auch eine Entsperrung am Android-Sperrbildschirm (gleiches Google-Konto vorausgesetzt).

Sowohl diese Neuerung als auch die einfachere Möglichkeit zum Abbestellen von Browser-Benachrichtigungen werden in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt. Mit diesem Update dürfte die Akzeptanz der Passkeys weiter steigen, auch wenn diese in Fachkreisen noch immer nicht ganz unumstritten sind. Die Bequemlichkeit für den Nutzer ist es aber schlussendlich, die bekanntlich (fast) immer siegt.

