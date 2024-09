Google Chrome 129 ist da! Neue Animationen, optimierte Reaktion, Formatierungen und mehr (Video)

Es sind wieder mehrere Wochen seit dem letzten stabilen Release einer Chrome-Version vergangenen und jetzt legt Google wieder mit einer neuen Version nach: In diesen Tagen wird Google Chrome 129 ausgerollt, das nach der Vorschau nun allen Nutzern als Update angeboten wird und auch in dieser Ausgabe wieder eine Reihe von neuen Funktionen im Gepäck hat. Wie üblich konzentrieren diese sich mittlerweile hauptsächlich auf Webentwickler, während funktionelle Verbesserungen für Nutzer eher nachträglich angekündigt und freigeschaltet werden.



Der neue Google Chrome 129 wurde in der Stable-Version veröffentlicht und wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt, nachdem es schon seit einigen Tagen im Early Release verfügbar gewesen ist. Größere Updates gibt es in dieser Version für Endnutzer nicht, aber das kann sich in den nächsten Tagen sicherlich noch ändern. Denn wie gewohnt liegen die Verbesserungen in einem Bereich, der eher für Webentwickler oder technisch Interessierte von Relevanz ist. Außerdem gibt es viele gestopfte Sicherheitslücken, die zwar sehr relevant, aber eben nicht unbedingt aufregend sind.

Zu den aufgelisteten Neuerungen zählen unter anderem eine neue Yield-Funktion, mit der sich laufende Aufgaben in mehrere kleinere Prozesse aufteilen und somit die Reaktionsfähigkeit des Browsers verbessern lässt. Elemente lassen sich nun auch mit speziellen Größen animieren, es gibt eine veränderte Funktion für die Anker-Positionen innerhalb einer Webseite sowie die Möglichkeit zur Formatierung von Ausgabestrings.

Zu den weiteren Neuerungen zählt eine verbesserte GPU Canvas, die Darstellung von HDR-Bildern mit voller Farbvielfalt und leider auch die Einstellung von einigen Features bzw. Webentwickler-Möglichkeiten, die sich selbst überlebt haben. Alle Details dazu findet ihr im Chromium-Blog für die Version 129.

Letzte Aktualisierung am 3.09.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Chrome Blog]