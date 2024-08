Google Maps Navigation: Verkehrsstörungen einfach melden – neues Community-Feature startet (Video)

Viele Millionen Menschen nutzen die Google Maps Navigation täglich, um sich durch den Verkehr an ihr Ziel lotsen zu lassen. Wer besonders das Umfahren von Staus, Unfällen, Straßensperrungen und sonstigen Verkehrsstörungen schätzt, der darf sich jetzt auch selbst einfacher als bisher daran beteiligen. Denn in diesen Tagen wird eine neue Funktion ausgerollt, mit der ihr sehr einfach während der Fahrt Störungen melden könnt.



Die Google Maps Navigation gilt als sehr zuverlässig, denn das Kartenmaterial ist in den meisten Fällen und Regionen aktuell, die geplanten Wegstrecken sinnvoll und es werden zuverlässig Staus, Straßensperren und andere Dinge gezeigt. Viele Erkennungen geschehen durch die große Nutzermasse vollautomatisch (siehe: so funktioniert die Google Maps-Stauerkennung), aber einige Dinge müssen dann doch noch von den Nutzern selbst zurückgemeldet werden.

In diesen Tagen erhält die mobile Google Maps-App ein Update, dessen Funktionen man in der Form bisher vor allem bei Waze gesehen hat – nämlich starke Community-Features für Verkehrsmeldungen, von denen schlussendlich die gesamte Nutzerschaft profitiert. Nutzer haben die Möglichkeit, Beobachtungen von Problemen sehr einfach abzugeben. Dafür stehen die folgenden Kategorien zur Auswahl:

Unfall

Stau

Polizei

Blitzer

Baustelle

Straßensperre

liegengebliebenes Fahrzeug

Gegenstand auf der Straße









Um eine Meldung abzugeben, müsst ihr einfach nur auf das neue Icon in der Navigations-Oberfläche tippen, das im obigen Video zu sehen ist. Es öffnet sich ein Overlay mit den acht Kategorien, wobei diese je nach Relevanz farbcodiert und auch einfach erkennbar sind. Wählt ihr eine der Kategorien aus, habt ihr noch drei Sekunden die Möglichkeit, diese Meldung rückgängig zu machen und anschließend wird die Meldung abgesendet. Weitere Details sind nicht erforderlich. Klar, diese könnte man während der Fahrt (!) natürlich nicht abgeben, ohne vielleicht kurz darauf selbst im schlimmsten Fall eine Unfallmeldung auszulösen.

Es muss also nur die Art der Störung ausgewählt werden. Der Standort wird automatisch übernommen und kann ebenfalls nicht ausgewählt werden. Es ist also notwendig, wenn ihr beitragen möchtet, dass ihr die Meldung unmittelbar und nicht erst eine Minute später an einer Ampel oder einer ähnlichen sicheren Stelle abgebt. Natürlich wären weitere Details hilfreich und vielleicht wird man eines Tages die Möglichkeit einführen, diese dann per Sprachanweisung zu geben.

Die neue Funktion wird ab sofort global für alle Google Maps-Nutzer ausgerollt. Das gilt sowohl für die Smartphone-App als auch für die Android Auto-Variante sowie die Kartenplattform auf Basis von Google Built-in (Android Automotive).

[9to5Google]

