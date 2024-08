Pixel Update: Viele neue Pixel 9-Leaks, Pixel Watch 3-Infos, Gemini-Integrationen, Pixel Superfans und mehr

Schon heute geht die erste Pixel-Woche im August zu Ende, die diesmal wenig überraschend prall gefüllt war. Denn so kurz vor der Ankündigung der neuen Pixel-Produkte sind die Leaker natürlich in Höchstform und verraten uns unzählige Details. Mittlerweile haben wir sehr viele Details zu den neuen Pixel-Produkten erfahren, die wir an dieser Stelle in unserem wöchentlichen Pixel Update wie gewohnt zusammenfassen. Wir blicken wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage waren rund um die Pixel-Smartphones und das erweiterte Pixel-Portfolio auch diesmal wieder sehr interessant, denn es gab zahlreiche Leaks zu den Pixel 9-Smartphones, zum kommenden Foldable, zur Pixel Watch 3, es gab Kamera-Leaks, Updates und auch offizielles Bildmaterial. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel 9-Smartphones mit Gemini

Gemini wird auf den Pixel 9-Smartphones eine sehr wichtige Rolle spielen. In einem aktuell geleakten Werbespot könnt ihr das ausführlich sehen.

» Pixel 9-Werbespot zeigt alle Gemini-Neuerungen

Pixel 8 ist der größte Pixel 9-Konkurrent

Warum sollte man zu einem Pixel 9 greifen, wenn es das sehr viel günstigere Pixel 8 genauso tut?

» Pixel 9 hat es schwer gegen das Pixel 8

Neue magische Pixel-Funktionen

Die Pixel 9-Smartphones werden viele magische Funktionen erhalten. Wir stellen sie euch vor.

» Das sind die magischen neuen Pixel 9-Funktionen









So könnt ihr Pixel Superfan werden

Das Pixel Superfans-Programm ist in Deutschland gestartet und wir zeigen euch, wie ihr euch jetzt für eine Mitgliedschaft bewerben könnt.

» So könnt ihr jetzt einfach Pixel Superfan werden

Pixel Kamera erhält neue Gruppenselfie-Funktion

Die Pixel Kamera wird durch eine neue KI-Funktion eine ganz neue Form von Gruppenselfies ermöglichen.

» Pixel Kamera erhält neue Gruppenselfie-Funktion

Pixel Buds Pro 2 werden viel teurer

Auch die Pixel Buds Pro 2 werden im Preis steigen.

» So viel sollen die Pixel Buds Pro 2 kosten

Alle Infos zur Pixel Watch 3

Wir fassen euch alle Informationen zur Pixel Watch 3 zusammen.

» Alle Infos zur Pixel Watch 3

Pixel Feature Drop wird zu Pixel Drop

Das Pixel Feature Drop ist tot, lang lebe Pixel Drop. Neuer Name, aber vermutlich altes Versprechen.

» Pixel Feature Drop heißt jetzt Pixel Drop

Alle Infos zu den Pixel Watch 3-Armbändern

Ein umfangreicher Leak verrät alle Details zu den Pixel Watch 3-Armbändern.

» Das sind die Pixel Watch 3-Armbänder









Mein Gerät finden für die Pixel Watch

Auch die Pixel Watch wird sich in Kürze autark und ohne Smartphone von ‚Mein Gerät finden‘ aufspüren lassen.

» Mein Gerät finden startet für die Pixel Watch

Pixel Watch 3-Leak

Es gibt viele neue Leaks zur Pixel Watch 3.

» Neuer Pixel Watch 3-Leak verrät viele Daten

Pixel Watch 3 erhält neue Fitbit-Funktionen

Die Pixel Watch 3 wird auch softwareseitig in puncto neuer Fitbit-Funktionen stark nachlegen.

» Neue Fitbit-Funktionen für die Pixel Watch 3 kommen

Pixel vs iPhone

Google hat einen neuen und vielleicht letzten lustigen Werbespot der ‚Best Phones forever‘-Reihe veröffentlicht.

» Google veröffentlicht neuen iPhone-Spot(t)

Pixel 9-Smartphones kommen mit Android 14 auf den Markt

Die Pixel 9-Smartphones werden nicht mit Android 15 auf den Markt kommen, sondern mit dem bis zum Verkaufsstart alten Android 14.

» Pixel 9-Smartphones starten ohne Android 15

Pixel 9-Smartphones werden keine 8K-Videoaufnahme bieten

Die Pixel 9-Smartphones werden trotz technischer Möglichkeiten keine echte 8K-Videoaufnahme bieten.

» 8K-Video auf Pixel 9 gibt es nur mit Cloud-Anbindung

Viele neue Pixel 9 Akku-Leaks

Es gibt viele neue Informationen zu den Akkus in den Pixel 9-Smartphones.

» Alle Informationen zu den Pixel 9-Akkus









Alle Infos zum Tensor G4

Der Tensor G4 zeigt sich in Leaks und es bestätigt sich, dass dieser in der kommenden Generation keine Rakete ist.

» Tensor G4 im Pixel 9 zeigt sich

Neue Infos zum Pixel 9 Pro Fold

Es gibt neue Informationen zum Pixel 9 Pro Fold, das sehr dünn sein soll und eine Schwäche des Vorgängers behebt.

» Pixel 9 Pro Fold ist das dünnste Foldable

Neue Pixel-Produkte starten wohl etwas später

Überraschung oder erwartbar? Die neuen Pixel-Produkte werden nicht allesamt im August auf den Markt kommen, sondern erst mit einigen Wochen oder noch längerer Verspätung.

» Einige neue Pixel-Produkte starten erst später

