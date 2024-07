Pixel Watch 3: Das sind Googles neue Armbänder – Leak verrät alle Varianten, Farben und Verfügbarkeit

Google wird schon in wenigen Tagen die Pixel Watch 3 vorstellen, die in diesem Jahr erstmals in zwei unterschiedlichen Größen erscheinen wird – und damit auch mit zwei unterschiedlichen Bändergrößen. Jetzt sind umfangreiche Informationen zu den Bändern geleakt, die uns ein kleines Übel bestätigen und gleichzeitig verraten, dass Käufer der kleineren Variante die größere Auswahl haben werden.



Die Pixel Watch 3 wird erstmals in zwei verschiedenen Größen zu haben sein, das war schon seit langer Zeit bekannt. Das dürfte viele Nutzer freuen, denen die 41mm-Variante bisher zu klein gewesen ist und eher eine 45mm-Variante bevorzugen würden. Doch mit einer veränderten Größe kommt auch ein verändertes Bändersystem, denn aufgrund dessen Verschluss sind die kleineren Bänder nicht auf den größeren Smartwatches nutzbar. Umgekehrt natürlich genauso.

Jetzt verrät uns ein Leak alle geplanten Bänder, die zum Teil schon zum Verkaufsstart und zum anderen Teil erst Ende Oktober auf den Markt kommen sollen. Letztes könnte darauf hindeuten, dass man das gesamte Pixel-Portfolio ursprünglich im Oktober vorstellen wollte, so wie man es acht Jahre zuvor auch getan hat. Für zukünftige Nutzer der 45mm-Variante wird es eine etwas kleinere Auswahl geben, was sich wiederum dadurch erklärt, dass es durch die beiden vorherigen Generationen aktuell eben deutlich mehr 41mm-Geräte als 45mm-Geräte gibt.

In der folgenden Auflistung findet ihr alle laut den Leaks geplanten Bänder inklusive der jeweiligen Farben. Gut möglich, dass es in den nächsten Monaten weitere Farben und Varianten geben wird, aber diese sind erst einmal für den Start (Ende August und Ende Oktober) geplant.









Pixel Watch 3 41mm-Bänder

Active Band (Obsidian, Porcelain, Hazel, Rose Quarz)

(Obsidian, Porcelain, Hazel, Rose Quarz) Active Sport Band (Obsidian, Porcelain, Hazel, Coral, Moondust, Wintergreen)

(Obsidian, Porcelain, Hazel, Coral, Moondust, Wintergreen) Woven Band (Ivy, Porcelain, Lemongrass, Peony, Bay, Sage)

(Ivy, Porcelain, Lemongrass, Peony, Bay, Sage) Stretch Band (Obsidian, Porcelain, Bay, Sage, Wintergreen, Rose Quartz)

(Obsidian, Porcelain, Bay, Sage, Wintergreen, Rose Quartz) Metal Mesh Band (Matte Black, Champagne Gold, Polished Silver)

(Matte Black, Champagne Gold, Polished Silver) Metal Links Band (Matte Black, Brushed Silver)

(Matte Black, Brushed Silver) Metal Slim Band (Matte Black, Champagne Gold, Brushed Silver)

(Matte Black, Champagne Gold, Brushed Silver) Two-Tone Leather Band (Charcoal, Porcelain, Bay)

(Charcoal, Porcelain, Bay) Crafted Leather Band (Obsidian, Moondust)

(Obsidian, Moondust) Performance Loop Band (Obsidian, Porcelain, Peony, Wintergreen)

Pixel Watch 3 45mm-Bänder

Active Band (Obsidian, Porcelain, Hazel)

(Obsidian, Porcelain, Hazel) Active Sport Band (Obsidian, Porcelain, Hazel, Coral, Moondust, Wintergreen)

(Obsidian, Porcelain, Hazel, Coral, Moondust, Wintergreen) Woven Band (Ivy, Porcelain, Lemongrass, Peony)

(Ivy, Porcelain, Lemongrass, Peony) Metal Links Band (Matte Black, Brushed Silver)

(Matte Black, Brushed Silver) Crafted Leather Band (Obsidian, Moondust)

(Obsidian, Moondust) Performance Loop Band (Obsidian, Porcelain, Peony, Wintergreen)

