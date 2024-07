Google Chrome: ‚Circle to Search‘ kommt jetzt auf den Desktop – Google Lens-Integration ist schon nutzbar

Der Browser Google Chrome besitzt schon seit längerer Zeit eine integrierte Bildanalyse von Google Lens, die es den Nutzern ermöglicht, einzelne Bilder aus einer Webseite an das Tool zu senden. Jetzt wird diese ähnlich wie am Smartphone ausgebaut und mit einer alternativen Umsetzung von Circle to Search erweitert. In der Beta-Version ist das bereits nutzbar.



Mit dem Tool Circle to Search ist Google ein großer Marketing-Coup gelungen, der zwar kaum mehr Möglichkeiten als die vorherige Analyse bietet, diese aber deutlich einfacher erreichbar macht. Im Chrome-Browser geht man jetzt den gleichen Schritt, denn die bestehende Google Lens-Analyse wird durch ein neues Tool erweitert. Nutzer werden die Möglichkeit haben, einen beliebigen Bereich der geöffneten Webseite auszuwählen und diesen an Lens weiterzuleiten.

Es gibt zwei klare Unterschiede zur vorherigen Variante und zum Smartphone: Im normalen Lens lässt sich lediglich ein bestehendes Bild an das Tool senden, während hier durch die Möglichkeit des Ausschnitts auch einzelne Bereiche, mehrere Bilder, Textstellen oder sonstige Strukturen analysiert werden können. Gerade im Web ist es bekanntlich oftmals so, dass Bilder nicht ausgewählt werden können oder gar dynamisch erstellt wurden.

Der Unterschied zur Androidversion ist es, dass am Desktop kein freier Bereich eingekreist wird, sondern ein beliebig großes Quadrat gezogen wird. Es ist also eher „Square to Search“. Wer möchte, kann das Tool schon jetzt benutzen. Verwendet dafür die Beta-Version des Browsers und tippt einfach auf das Lens-Symbol in der Adressleiste oder auf den neuen Lens-Eintrag im Browsermenü. Auf den folgenden Screenshots ist das Ganze im Einsatz zu sehen.









