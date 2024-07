Google Chrome 127 ist da! Optimierte Schriftarten bei Fallback-Nutzung, Bild-in-Bild-Updates und mehr

Es sind wieder mehrere Wochen seit dem letzten stabilen Release einer Chrome-Version vergangenen und jetzt legt Google wieder mit einer neuen Version nach: In diesen Tagen wird Google Chrome 127 ausgerollt, das nach der Vorschau nun allen Nutzern als Update angeboten wird und auch in dieser Ausgabe wieder eine Reihe von neuen Funktionen im Gepäck hat. Wie üblich konzentrieren diese sich mittlerweile hauptsächlich auf Webentwickler, während funktionelle Verbesserungen für Nutzer eher nachträglich angekündigt und freigeschaltet werden.



Der neue Google Chrome 127 wurde in der Stable-Version veröffentlicht und wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt, nachdem es schon seit einigen Tagen im Early Release verfügbar gewesen ist. Größere Updates gibt es in dieser Version für Endnutzer nicht, aber das kann sich in den nächsten Tagen sicherlich noch ändern. Denn wie gewohnt liegen die Verbesserungen in einem Bereich, der eher für Webentwickler oder technisch Interessierte von Relevanz ist. Außerdem gibt es viele gestopfte Sicherheitslücken, die zwar sehr relevant, aber eben nicht unbedingt aufregend sind.

Webentwickler bzw. die Nutzer derer Produkte dürfen sich jetzt auf eine neue font-adjust Unterstützung für CSS freuen. Diese sorgt dafür, dass auch die tatsächliche Textgröße von Fallback-Schriftarten genutzt wird und keine bösen Überraschungen auftauchen. Außerdem sind Scrollcontainer jetzt auch per Tastatur fokussierbar und somit besser nutzbar. Und bei der Nutzung von Bild-in-Bild lassen sich Nutzerinteraktionen zwischen diesen beiden unahängigen Komponenten übertragen.

In den weiteren Verbesserungen listet man noch auf, dass gleichzeitige Übergänge bei der Ansicht desselben Dokuments in einem Hauptframe und in einem iFrame mit demselben Ursprung verfügbar sind, dass sich Alternativtext, der aus CSS-Inhalten generiert wird, mehrere Argumente unterstützt.

