Google One: Neues Lite-Abo kommt – dürfte einige Vorteile rund um Google Fotos bieten (Teardown)

Rund um die Abo-Plattform Google One hat es in den letzten Monaten viele Änderungen gegeben, wobei die meisten nicht unbedingt zum Vorteil der Nutzer gewesen sind. Jetzt wurde im Rahmen eines Teardowns eine interessante Neuerung entdeckt, die schon bald freigeschaltet werden könnte: Der neue Tarif Google One Lite stellt eine günstigere Variante in Aussicht.



Bis vor wenigen Monaten war das Google One-Abo mit seinen unterschiedlichen Paketen und Vorteilen ein attraktives Abo, doch die zahlreichen gestrichenen Features oder abgewerteten Vorteile haben dafür gesorgt, dass das Gleichgewicht nicht mehr so ganz stimmt und die Abo-Plattform wenig attraktiv ist. Das wird den Nutzerzahlen aufgrund des zentral benötigten Speicherplatzes nicht schaden, aber dennoch sollte Google wieder an einigen Stellschrauben drehen.

Im Rahmen eines Teardowns wurde jetzt der Tarif Google One Lite entdeckt. Dieser soll laut dem Teardown als zusätzliches Paket angeboten werden und keinen anderen ersetzen – es ist also nicht nur ein neuer Name für das Basispaket. Worum es sich dabei handelt, ist allerdings nicht bekannt. „Lite“ lässt natürlich vermuten, dass es weniger Vorteile gibt, die dann auch entsprechend weniger kosten. Nach der letzten Einstellungswelle muss aber auch die Frage erlaubt sein, was man da eigentlich noch streichen will.

Spekuliert wird darüber, dass es sich um Google Fotos-basierte Vorteile handelt. Also vielleicht ein Speicher-Abo, das nur für Fotos und nicht für Drive oder GMail genutzt werden kann, das dann aber auch die KI-Funktionen und den magischen Editor im Gepäck hat. Gefüttert wird die Spekulation dadurch, dass der String in der Google Fotos-App entdeckt wurde. Auch das Family Sharing könnte im Lite-Paket wegfallen.

Ich denke, dass ein Lite-Paket gut zur aktuellen Entwicklung passt und dieses vielleicht noch mehr Nutzer erstmals dazu motivieren könnte, ein solches Abo abzuschließen.

[Android Authority]