Google One: Der nächste Vorteil verschwindet – das Dark Web Monitoring startet bald für alle Google-Nutzer

Für viele Abonnenten von Google One waren die letzten Monate sicherlich nicht leicht, denn statt immer wieder einmal neue Features zu verteilen, hat Google immer mehr Vorteile gestrichen. Jetzt trifft es das vor einiger Zeit eingeführte und erst kürzlich erweiterte Dark Web Monitoring. Denn dieses Feature wird in den nächsten Monaten für alle Nutzer geöffnet und kein Abo mehr erfordern. Der Report soll die Nutzer darüber informieren, ob deren Daten im Dark Web kursieren.



Das „Dark Web“ ist allein schon aufgrund des Namens berüchtigt und nicht so leicht zugänglich, sodass es noch schwerer als im „offenen Web“ ist, das Kursieren der eigenen Daten zu überprüfen. Google hat zuerst alle zahlenden Nutzern von Google One dabei unterstützt, diese Kontrolle automatisch durchzuführen. Dafür hat man vor einiger Zeit das Dark Web Monitoring geschaffen, das nach einer längeren Testphase im vergangenen Jahr für alle Abostufen ausgerollt wurde und schon bald den nächsten Schritt gehen soll, bei dem dann kein Abo mehr benötigt wird.

Der Dark Web Report wird ab Ende Juli nicht mehr in Google One verfügbar sein. Informationen dazu, wie du ihn weiterhin nutzen kannst, findest du im Hilfeartikel.

Zum Aufruf des Reports müsst ihr euch derzeit noch über das Report-Tool in Google One einloggen, den Bedingungen zustimmen, dass Google das Dark Web nach euren Daten bzw. eurer E-Mail-Adresse durchsuchen kann und schon könnt ihr weitere Details festlegen. Ihr könnt genau auswählen, nach welchen Daten gesucht werden soll, zu denen euer Name, die E-Mail-Adresse, euer Geburtsdatum sowie die Telefonnummer gehört.

Zusätzlich lassen sich auf Wunsch noch mehr eigene E-Mail-Adressen festlegen, zusätzliche Telefonnummern hinterlegen oder eure Anschrift für das Durchsuchen hinterlegen. Ist der Report aktiviert, werdet ihr von Google One darüber informiert, sobald diese Daten im Dark Web auftauchen. Direkt nach der Aktivierung wird nach Leaks gesucht und ihr werdet innerhalb von Sekunden darüber informiert, ob die Daten geleakt wurden und zu welchem Leak-Paket diese gehören.









Was ist das Dark Web?

Das Dark Web besteht aus Websites, die es Nutzern ermöglichen, ihre Identität und ihren Standort zu verschleiern. Da Personen im Dark Web während der Nutzung des Internets anonym bleiben, können Cyberkriminelle es verwenden, um mit Daten zu handeln, die im Rahmen von Datenpannen gestohlen wurden. Was ist der Dark Web Report?

Mit dem Dark Web Report können Google One-Abonnenten Benachrichtigungen und Tipps erhalten, wenn ihre Daten im Dark Web gefunden werden. Abonnenten können im Dark Web nach ihrer Gmail-Adresse suchen lassen. Es lassen sich jederzeit weitere Daten hinzufügen, nach denen gesucht werden soll. Nach welchen Informationen kann gesucht werden?

Wenn du Google One abonnierst, erhältst du eine Benachrichtigung, sobald deine Daten im Dark Web gefunden werden: Name

Sozialversicherungsnummer (nur USA)

Geburtsdatum

Adresse

E-Mail-Adresse (bis zu 10)

Telefonnummern (maximal 10) Wie verwendet Google deine Daten?

Nur die von unseren Abonnenten ausgewählten Angaben werden verwendet, um im Dark Web nach Übereinstimmungen zu suchen. Abonnenten können in ihrem Monitoring-Profil jederzeit bestimmen, nach welchen Informationen gesucht werden soll. Neben den Daten, die im Monitoring-Profil stehen, werden möglicherweise noch andere Angaben im Dark Web gefunden. Diese Angaben können dann in den Dark Web-Ergebnissen erscheinen. Details werden aus Datenschutzgründen verborgen.

Weitere Informationen zum Dark Web Monitoring haben wir euch in diesem Artikel zusammengestellt.

