Pixel 9: Das sind die neuen Google-Smartphones – magische Funktionen und alle Infos (Specs, Preis, Fotos)

Google wird in ziemlich genau vier Wochen die Pixel 9-Smartphones vorstellen, mit denen man auch abseits des Starts in eine neue Generation mehrere Neuerungen plant: Die Smartphones werden deutlich früher als alle Vorgänger vorgestellt und erstmals als Dreierpack +1 auf den Markt kommen. Mit dem Pixel 9, dem Pixel 9 Pro und dem Pixel 9 Pro XL soll es gleich drei Geräte geben, die von einem Pixel 9 Pro Fold begleitet werden sollen. Hier findet ihr alle bisher bekannten Informationen zur neunten Pixel-Generation.



In diesem Jahr wird Google bei der neuesten Pixel-Generation einiges anders machen, als wir es bisher gewohnt waren: Denn die Smartphones werden nicht nur deutlich früher auf den Markt kommen, nämlich schon ab Mitte August statt Mitte Oktober, sondern sie werden als Dreierpack Plus Eins antreten. Damit soll sowohl der Umfang der Serie als auch der Konkurrenzkampf mit Samsung und Apple ausgebaut werden. öglicherweise zu Lasten der a-Serie, die mindestens ein Jahr pausieren dürfte. Aber auch die magischen KI-Funktionen spielen eine große Rolle, die sich Google wohl sehr gut bezahlen lassen wird.

In den letzten Wochen gab es immer wieder umfangreiche Leaks rund um die Spezifikationen sowie echte Fotos der kommenden drei Smartphones (ohne das Foldable). Daher sind bereits alle wichtigen Spezifikationen mehr oder weniger bestätigt und auch über die Stärken der kommenden Geräte sind wir schon gut informiert. Treue Pixel-Nutzer wissen ohnehin, was sie an den Smartphone haben und Google wird auch in diesem Jahr sicherlich wieder starke Flaggschiffe vorlegen, mit denen man die erfolgreiche Serie fortsetzen möchte.

Schaut euch einmal an, was bisher zu den geleakten Smartphones bekannt ist. Selbst wenn das Pixel 9 (Pixel 9a) sowie das Pixel 9 Pro Fold (Pixel Fold 2) nicht Teil dieser Smartphone-Linie werden sollten, stammen die hier aufgelisteten Informationen aus den entsprechenden Leak und sind nach aktuellem Stand korrekt. Aber dazu später mehr, macht euch erst einmal selbst ein Bild.









Pixel 9

Produktname (voraussichtlich): Google Pixel 9

Interne Bezeichnung: Tokay

SoC: Tensor G4 (Erste Benchmarks)

(Erste Benchmarks) Display: 6,24 Zoll @ 120 Hertz

RAM: 12 Gigabyte

Hauptspeicher: 128 GB, 256 GB

Abmessungen: 152.8 x 71.9 x 8.5mm

Kameras: Zwei Kameras (Hauptkamera, Ultrawide)

Farben: Jade, Obsidian, Peony, Porcelain

Weiteres: Ultraschall-Fingerabdruckscanner

Verkaufspreis: 899 Euro (128 GB) / 999 Euro (256 GB)

Das Pixel 9 ist trotz Namensgleichheit mit seinen Vorgängern vielleicht die große Überraschung, denn es dürfte sich als Grundmodell an die etwas preisbewussteren Nutzer richten, die dennoch ein im Highend angesiedeltes Gerät möchten. Ein Blick auf den kürzlich geleakten Preis lässt allerdings daran zweifeln, ob das wirklich noch ein Gerät für preisbewusste Nutzer ist. Das Smartphone soll das Zeug dazu haben, ein mögliches Pixel 9a zu ersetzen. Und wie wir mittlerweile wissen, ist es ja nicht die einzige Erweiterung der Pixel 9-Serie.

Pixel 9 Pro

Produktname (voraussichtlich): Google Pixel 9 Pro

Interne Bezeichnung: Caiman

SoC: Tensor G4 (Erste Benchmarks)

(Erste Benchmarks) Display: 6,34 Zoll @ 120 Hertz

RAM: 16 Gigabyte

Hauptspeicher: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Abmessungen: 152.8 x 71.9 x 8.5mm

Kameras: Drei Kameras (Hauptkamera, Ultrawide, Telephoto), alle mit 50 Megapixel

Weiteres: UWB, Thermometer-Sensor, Erkennung von Display-Schutzfolien, voraussichtlich Qi2-Ladestandard (mehr Infos, Ultraschall-Fingerabdruckscanner)

(mehr Infos, Ultraschall-Fingerabdruckscanner) Farben: Hazel, Obsidian, Porcelain, Rose

Verkaufspreis: 1099 Euro (128 GB) / 1199 Euro (256 GB) / 1329 Euro (512 GB)

Das Pixel 9 Pro geht als kleineres der beiden Pro-Smartphones ins Rennen und setzt auch in diesem Jahr auf das typische Pixel-Erkennungsmerkmal, das wir seit jeher kennen und noch lange Bestand haben wird: Die Kameraleiste. Diese ist zwar mit dieser Generation recht deutlich verändert und stellt den größten Schritt seit der sechsten Generation da, ist aber dennoch eindeutig als Pixel zu erkennen. Das Pixel 9 Pro soll, so wie der große Bruder, drei Kameras sowie auch den vom Pixel 8 Pro bekannten Thermometer-Sensor mitbringen. Eine weitere große Veränderung ist der flachen Rahmen, der die gesamte Generation zumindest nach aktuellem Stand ein wenig an das iPhone-Design erinnern lässt.









Pixel 9 Pro XL

Produktname (voraussichtlich): Pixel 9 Pro XL

Interne Bezeichnung: Komdo

SoC: Tensor G4 (Erste Benchmarks)

(Erste Benchmarks) Display: 6,73 Zoll @ 120 Hertz

RAM: 16 Gigabyte

Hauptspeicher: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

Abmessungen: 162.7 x 76.6 x 8.5mm

Kameras: Drei Kameras (Hauptkamera, Ultrawide, Telephoto), alle mit 50 Megapixel

Weiteres: UWB, Thermometer-Sensor, Voraussichtlich Qi2-Ladestandard (mehr Infos, Ultraschall-Fingerabdruckscanner)

(mehr Infos, Ultraschall-Fingerabdruckscanner) Farben: Hazel, Obsidian, Porcelain, Rose

Verkaufspreis: 1199 Euro (128 GB) / 1299 Euro (256 GB) / 1429 Euro (512 GB) / 1689 Euro (1 TB)

Wenig überraschend lehnt sich das Pixel 9 Pro XL sehr stark am kleinen Bruder an und bringt nahezu das gleiche Design. Dennoch ist allein durch die Bezeichnung nicht zu verkennen, dass es sich um Googles Top-Produkt handelt. Hätten die geleakten Renderbilder die gleiche Farbe, könnte man die Smartphones kaum auseinanderhalten. Denn sie unterscheiden sich zwar von der Größe, aber das wird nur im direkten Vergleich sichtbar. Es wird interessant sein, wie sich die beiden Smartphones nicht nur in puncto Spezifikationen, sondern auch dem Funktionsumfang, voneinander abheben bzw. mit welchen Vorzügen das Pixel 9 Pro XL gegenüber dem Pixel 9 Pro glänzen will.

Pixel 9 Pro Fold

Produktname (voraussichtlich): Google Pixel 9 Pro Fold ODER Google Pixel Fold 2

Interne Bezeichnung: comet

SoC: Tensor G4 (Erste Benchmarks)

(Erste Benchmarks) Speicher: 256 GB, 512 GB mit UFS 4.0

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Außendisplay: 6,4 Zoll; 6,6 Zoll mit abgerundeten Ecken

Innendisplay: 7,9 Zoll; 8,1 Zoll mit abgerundeten Ecken

Abmessungen aufgeklappt: 155.2 x 150.2 x 5.27 mm

Abmessungen zugeklappt: 155.2 x 77.1 x 10.54 mm

Kameras: Drei Kameras (Hauptkamera, Ultrawide, Telephoto + ein unbekannter Sensor)

Frontkamera: Innen und Außen unter dem Display

Farben: Obsidian, Porcelain

Verkaufspreis: 1899 Euro (256 GB) / 2029 Euro (512 GB)

Auch wenn ein faltbares Smartphone Stand heute noch nicht unbedingt in die Flaggschiff-Serie passen will, soll es wohl ein Teil derer werden. Ob das Pixel Fold 2 tatsächlich als Pixel 9 Pro Fold auf den Markt kommen wird, werden wir vielleicht schon in wenigen Tagen erfahren. Alles was bisher abseits der obigen Spezifikationen zur zweiten Generation des faltbaren Pixel bekannt ist, findet ihr in diesem Pixel Fold 2-Artikel.









Neue magische KI-Funktionen

Natürlich steht auch bei den Pixel 9-Smartphones die Künstliche Intelligenz im Mittelpunkt und in dieser Version nutzt man erstmals die bezeichnung der magischen Features. Die Messlatte hängt damit natürlich sehr hoch und auf ersten Leaks zeigt sich, was diese magischen KI-Funktionen umfassen könnte. Nämlich eine starke KI-Cloudanbindung, aber auch eine verbesserte KI auf den Geräten. Die KI soll unter anderem Gruppenfotos verbessern und Fotos generieren können.

» Das sind die magischen KI-Funktionen der Pixel 9-Smartphones

Kommt der Pixie-Sprachassistent?

Pixel-Smartphones machen nicht nur in puncto Hardware jedes Jahr größere Schritte, sondern vor allem im Bereich der Software. In diesem Jahr darf natürlich die Künstliche Intelligenz nicht fehlen, die ziemlich sicher eine sehr große Rolle bei der Präsentation und auch in den Monaten rund um den Release spielen wird. Bisher hat man sich aber selbst bei der Google I/O noch mit Ankündigungen in diesem Bereich zurückgehalten. Schon seit längerer Zeit wird über den Pixel-Sprachassistenten Pixie spekuliert, der nicht nur durch seinen Namen überzeugen soll.

Denn Pixie könnte auf den Pixel-Smartphones das Tor zur Google-KI sein. Es wäre ein einfacher Zugang zu Bard bzw. zur Gemini-KI, die aber sicherlich sehr tief in das System integriert werden kann. Bisher gibt es kaum Informationen dazu und auch die Galaxy-KI auf dem neuen Samsung-Flaggschiff hat uns weniger Einblicke gegeben, als wir es vermutet hatten.

» Hey Pixie: Googles neuer KI-Assistent ist auf dem Weg – soll Google Assistant auf Pixels ersetzen (Leaks)

Sieben Jahre Android-Updates?

Google hat im vergangenen Jahr mit der Ankündigung überrascht, die Pixel 8-Smartphones ganze sieben Jahre mit Updates zu versorgen und somit bis zum Erscheinen des Pixel 15 (!) aktuell zu halten. Samsung hat Anfang des Jahres ebenfalls sieben Jahre Galaxy S24-Updates angekündigt und wie wir mittlerweile wissen, wird auch das Pixel 8a ganze sieben Jahre lang mit Updates versorgt. Es ist daher kein großes Risiko zu sagen, dass auch die Pixel 9-Smartphones mindestens für sieben Jahre mit Updates versorgt werden.

Es ist stark anzunehmen, dass diese sieben Jahre Update-Garantie auch für die Folge-Generationen und somit für die Pixel 9-Smartphones gelten. Denn gerade Google als Android-Entwickler können sich einen Rückschritt in diesem Bereich kaum erlauben. Dennoch hat man sich bisher abseits des damaligen Pixel 8-Versprechens noch nicht weiter geäußert und es auch beim Pixel 8a lediglich bei einer kleinen Bestätigung belassen.









Pixel 9-Bilder und Video









Weitere Pixel 9 Pro-Bilder und Video









Weitere Pixel 9 Pro XL-Bilder und Video

Neue Pixel Foldable-Bilder

Wer sich für das Foldable interessiert, findet außerdem in diesem Artikel viele Bilder zum Pixel Fold 2 bzw. Pixel 9 Pro Fold.









Hands-on Videos









Preise und Verfügbarkeit

Wir erwarten die Präsentation der Pixel 9-Smartphones für den 13. August, denn Google hat für dieses Datum zu einem Pixel-Event geladen. Dieses soll sich um die neuesten Pixel-Produkte, Android und Künstliche Intelligenz drehen, wobei man bisher kaum weitere Details genannt hat. Wir wissen bisher nur, dass man magische neue Funktionen bringen will. Wir können mit recht hoher Sicherheit davon ausgehen, dass das Pixel 9, das Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL und auch das Pixel 9 Pro Fold uns allesamt Mitte August bis Anfang September erwarten.

Interessant wird der Preis. In diesem Jahr vielleicht nocht mehr als zuvor, denn durch die Aufsplittung in gleich drei Geräte wird sich zeigen müssen, wohin Google mit den Pixels gehen will. Leider lässt ein Leak der letzten Tage vermuten, dass Google die Pixel-Geräte zwar stark untereinander differenziert, aber dennoch den Grundpreis deutlich erhöht – um bis zu 100 Euro pro Gerät. Das günstigste Gerät kostet 899 Euro, das teuerste 2029 Euro. Zum Vergleich: Das Pixel 8 hat eine UVP ab 799 Euro, das Pixel 8 Pro eine UVP ab 1099 Euro. Hier findet ihr alle Pixel 9-Verkaufspreise.

