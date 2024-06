Pixel 9-Smartphones: Neuer Leak verrät Leistungsdaten und zeigt erste Benchmarks des Google Tensor G4

In wenigen Monaten wird Google die Pixel 9-Smartphones vorstellen, die sich zuletzt nicht nur in den üblichen Leaks gezeigt haben, sondern gar als angeblich fertige Vorserienmodelle aufgetaucht sind. Jetzt sind die drei Pixel 9-Smartphones aus dieser Quelle wieder zurück und zeigen anhand von Benchmarks, was vom neuen SoC Tensor G4 zu erwarten ist. Es geht aufwärts und zeigt, wie sich die drei Modelle unterscheiden werden.



Die Pixel 9-Smartphones zeigen sich immer wieder in neuen Leaks und erst kürzlich haben wir euch erste Fotos der drei neuen Google-Smartphones gezeigt. Diese stammen von angeblich in falsche Hände geratene Vorserienmodelle, die dann natürlich fotografiert und die Aufnahmen veröffentlicht wurden. Es war zu erwarten, dass es nicht dabei bleibt und die Smartphones auch einmal eingeschaltet und ausführlich unter die Lupe genommen werden. Das ist jetzt geschehen.

Die Leaker haben die drei Pixel 9-Smartphones eingeschaltet und mehrere Benchmarks über diese bzw. auf diesen laufen lassen. Es zeigt sich wenig überraschend, dass die neuen Smartphones eine höhere Leistung bringen und dadurch mehr Punkte bei den Benchmarks erhalten, als die direkten Vorgänger. Auch die Reihenfolge der Benchmarks der neuen Smartphones ist so, wie wir es erwarten würden: Das Pixel 9, dann das Pixel 9 Pro gefolgt vom Pixel 9 Pro XL. Das XL bezieht sich also nicht nur auf die Displaygröße.

Die Antutu-Benchmark-Ergebnisse der Pixel 9-Smartphones:

Pixel 9 (Tokay) – 1,07 Millionen Punkte

Pixel 9 Pro (Caiman) – 1,14 Millionen Punkte

Pixel 9 Pro XL (Komodo) – 1,17 Millionen Punkte









Aber nicht nur die Benchmarks wurden dadurch veröffentlicht, sondern auch der innere Aufbau des Tensor G4, der erneut auf eine andere Architektur setzt. Interessanterweise hat Google bisher bei jeder Generation die Zusammenstellung der Architektur geändert und führt das auch mit der neuen Generation fort. Man setzt diesmal auf ein 1-3-4-System mit dem folgenden Aufbau:

1× Cortex-X4 (3,1 GHz)

3× Cortex-A720 (2,6 GHz)

4× Cortex-A520 (1,95 GHz)

Daraus lassen sich keine Schwerpunkte, Stärken oder Schwächen ablesen. Zwar haben so manche technik-affine Nutzer eine Meinung dazu, aber schlussendlich kommt es darauf an, wie die Firmware genutzt wird. Das Gleiche gilt für die obigen Benchmarks, denn noch haben Googles Entwickler ganze vier Monate Zeit, um entsprechende Optimierungen vorzunehmen.

