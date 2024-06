Pixel 8a: Die größte Schwäche des neuen Smartphones ist das Pixel 8 – wird die Budget-Reihe eingestellt?

Google hat vor wenigen Tagen das Pixel 8a auf den Markt gebracht, das die Nachfolge des erfolgreichen Pixel 7a antreten soll und zugleich als Budget-Ableger der Pixel 8-Smartphones platziert ist. In ersten Reviews konnte das Smartphone zwar überzeugen, aber dennoch zeichnet sich ab, dass es wohl nicht ganz so erfolgreich sein wird wie die Vorgänger. Das liegt ausgerechnet am großen Bruder und Googles langem Update-Versprechen.



Google hat das Pixel 8a ohne großes Aufsehen eine Woche vor der Entwicklerkonferenz Google I/O ohne großes Aufsehen und lediglich per Blogpost angekündigt. Auch der parallel zum Event durchgeführte Verkaufsstart wurde mit keiner Silbe erwähnt – man hat sich also recht viel Mühe gegeben, das Smartphone mehr oder weniger zu verstecken. Zwar wurden auch die vorherigen Budget-Generationen nicht unbedingt mit großen Werbekampagnen bedacht, aber dennoch war das auffällig. Oder eben nicht.

In den ersten Reviews konnte das Pixel 8a für sich selbst überzeugen, wenn auch mit einigen Schwächen. Wenn man sich die Inhalte der Reviews ein wenig zusammenträgt, kommen die folgenden Schwächen am meisten zum Tragen: Das Display mit dem mittlerweile veralteten Gorilla Glas, die Plastik-Rückseite sowie das langsame Aufladen des Akkus. Eines der größten Kritikpunkte ist der massive Rahmen um das Display, der bei einem 2024er-Smartphone selbst in der mittleren Preisklasse negativ anzukreiden ist. Aber auch der Tensor G3, der immerhin auch in den Pixel 8-Geräten genutzt wird, kann nicht nur begeistern.

Sehen wir von all dem ab, ist das Pixel 8a ein solides Smartphone, mit dem man lange Zeit Freude haben kann. Und zwar wirklich lange Zeit, denn Googles Update-Garantie gilt auch für das neue Budget-Smartphone: Man versorgt das Gerät ganze sieben Jahre lang mit Updates, sodass das letzte geplante Update erst im Mai 2031 (!) ausgerollt werden wird. Das scheint heute noch extrem weit entfernt und auch in der Praxis wird es wohl so sein, dass nicht viele Pixel 8a zu diesem Zeitpunkt noch beim Erstbesitzer oder überhaupt noch in Benutzung sind.









Das Pixel 8 kannibalisiert das Pixel 8a

Das größte Problem des Pixel 8a ist tatsächlich der große Bruder. Denn während es bisher so war, dass die Budget-Linie ein wenig die große Serie kannibalisiert hat, hat es sich in diesem Jahr umgedreht – und das liegt nicht nur am Verkaufspreis. Zwar ist der Preis für viele Käufer ausschlaggebend und in diesem Jahr so nah beieinander wie schon lange nicht mehr, aber es ist nur ein Teil-Argument für das Smartphone. Denn wenn man die aktuell beste Pixel 8-Aktion nutzt, müssen nur noch 50 Euro mehr für das Pixel 8 als für das Pixel 8a auf den Tisch gelegt werden.

Ein wichtiger Grund dafür, sich ein brandneues Smartphone und nicht ein „altes“ wie das Pixel 8 zu kaufen, ist die Update-Garantie. Denn die Pixel 8-Smartphones haben bald acht Monate auf dem Buckel und dementsprechend schon diesen Update-Zeitraum verloren. Bei zwei bis drei Jahren Gesamtdauer wäre das ein schlagendes Argument. Da Google nun allerdings sieben Jahre Updates bietet, wird dieses vollkommen entkräftet. Ob das Smartphone nun sieben Jahre oder nur noch sechs Jahre und vier Monate aktualisiert wird, macht keinen Unterschied. Denn wie bereits erwähnt, steht bei vielen schon deutlich früher ein Neukauf an.

Und so kann man tatsächlich sagen, dass die größte Schwäche des Pixel 8a das Pixel 8 ist. Perspektivisch vielleicht auch das Pixel 9, das in diesem Jahr erstmals in drei Varianten auf den Markt kommt und vielleicht auch in einer günstigen Version zu haben ist. Wenn wir einmal von den mittlerweile typischen Vorbestelleraktionen ausgehen, gäbe es vielleicht wieder Kopfhörer oder eine Pixel Watch dazu, was den Einzelpreis des Smartphones mutmaßlich unter den Pixel 8a drücken könnte. Das ist zwar noch lange hin und nur eine Aktionsbetrachtung, aber dennoch wichtig.

Solltet ihr also Interesse an einem Pixel 8a haben, nutzt auf jeden Fall die an diesem Wochenende endende starke Pixel 8a-Aktion:

