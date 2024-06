Mein Gerät finden: Google startet das Gerätenetzwerk in Deutschland – das sind die Teilnahmestufen

Google hat das Mein Gerät finden-Netzwerk in Deutschland gestartet und ermöglicht es jetzt auch allen deutschen Nutzern, an diesem teilzunehmen sowie darüber verlorene oder verlegte Geräte aufzuspüren. Gerade in diesen Tagen solltet ihr euch daher die Einstellungsmöglichkeiten einmal ansehen, mit denen ihr eure Teilnahme am Netzwerk in vier Stufen regeln könnt. Hier findet ihr einen schnellen Überblick.



Mit dem großen Neustart von ‚Mein Gerät finden‘ hat Google ein eigenes Gerätenetzwerk aufgebaut, das aufgrund der Verbreitung der Android-Smartphones, Tablets sowie in Zukunft der zahlreichen Tracker wahrlich globale Ausmaße hat. Durch die Masse von weit über zwei Milliarden Nutzern gibt es wohl kaum einen belebten Ort auf dieser Welt, an dem das Netzwerk keine Abdeckung hat. Denn es ist ein, wie Google es offiziell bezeichnet, „Crowdsourcing-Netzwerk“ und basiert darauf, dass alle daran teilnehmenden Geräte untereinander kommunizieren und Rückmeldungen geben können.

Nur so ist es möglich, dass sich auch Geräte ohne eigene Internetverbindung, ohne aktive Mobilfunkverbindung und für einen gewissen Zeitraum sogar ohne eingeschaltet zu sein bzw. ohne Akku aufspüren lassen. Der kurze Verbindungsaufbau erfolgt dann über Bluetooth LE und das Smartphone in der Nähe fungiert ohne Wissen des Besitzers kurzzeitig als Brücke zu den Google-Servern. Genau für diesen Vorteil gibt es insgesamt vier Teilnahmestufen, aus denen alle Nutzer wählen können.

Die erste Stufe (AUS) schaltet das Gerätenetzwerk vollständig ab und sorgt damit dafür, dass das aktiv genutzte Gerät nicht an diesem teilnimmt. Die zweite Stufe (ohne Netzwerk) legt fest, dass man am Netzwerk teilnimmt, wenn man selbst offline ist und damit die Brückentechnologie über andere Geräte nutzt. Die dritte Teilnahmestufe (Mit Netzwerk nur an stark frequentierten Orten) sorgt dafür, dass das eigene Gerät dabei hilft, andere Geräte an stark frequentierten Orten aufzuspüren. Die vierte Stufe (Mit Netzwerk an allen Orten) ist die vollständige und jederzeitige Teilnahme am Netzwerk.









Auch wenn diese vier Stufen zu Beginn vielleicht etwas kompliziert anmuten, sind sie dennoch sinnvoll und einfach genug gehalten, um jedem Nutzer eine (meist) einmalige Einstufung zu ermöglichen und anschließend in der gewählten Form am Netzwerk teilzunehmen. Viele weitere Informationen, auch zu den erhobenen Daten sowie den rechtlichen Bedingungen findet ihr ausführlich in diesem Support-Dokument. Schaut da auf jeden Fall einmal vorbei.

Derzeit wird das Netzwerk für alle Nutzer in Deutschland ausgerollt, nachdem es zuvor bereits in den USA und einigen anderen Ländern nutzbar war. In Österreich, der Schweiz und einigen anderen Ländern ist es noch nicht nutzbar, aber das wird sich sicherlich sehr bald ändern. Denn ein „globales“ Netzwerk ergibt eben nur Sinn, wenn genau dieses Adjektiv auch eingehalten wird.

Erst in diesen Tagen wurde übrigens entdeckt, dass sich schon bald Geräte per Telefonnummer aus der Ferne sperren lassen und auch der Login in ‚Mein Gerät finden‘ wird sicherer sowie gleichzeitig komfortabler.

[Google Support]