Android: Google hat das ‚Mein Gerät finden‘-Netzwerk jetzt offiziell gestartet – und ihr seid ein Teil davon

Nach langen Verzögerungen hat Google vor einigen Wochen den sanften Start von Mein Gerät finden angekündigt und das globale Gerätenetzwerk für erste Nutzer an den Start gebracht. Am Sonntag hat die nächste Welle begonnen, denn Google hat das Netzwerk jetzt offiziell in Deutschland gestartet. Wer sich nicht abmeldet oder abgemeldet hat, ist bereits ein Teil davon.



Der Start von Mein Gerät finden wurde lange erwartet, aufgrund von äußeren Umständen (Apple) aber immer wieder verschoben. Wenige Tage vor der Google I/O wurde dann der Startschuss für die USA gegeben und jetzt ist Deutschland an der Reihe. In den letzten Tagen wurden alle Nutzer informiert, dass das Netzwerk in wenigen Tagen startet und am Sonntag ist dies dann wohl tatsächlich erfolgt.

Alle Android-Nutzer in Deutschland sind jetzt Teil des Gerätenetzwerks, wenn sie sich nicht über die Einstellungen abgemeldet haben, so wie es in der Infomail beschrieben wurde. Teil des Netzwerks zu sein bedeutet, dass ihr mit eurem Gerät dazu beitragt, andere Geräte ohne Internetverbindung aufzuspüren und deren Position bei Bedarf an das Gerätenetzwerk zu senden. Auch die eigene Position wird, so wie das bei der gleichnamigen Vorgänger-App „Mein Gerät finden“ seit vielen Jahren der Fall war, übertragen.

Standardmäßig ist in der App die Option „Mit Netzwerk nur an stark frequentierten Orten“ aktiviert. Das bedeutet, dass der Standort der Geräte nur dann übertragen wird, wenn dieser von mehreren unabhängigen anderen Geräten erkannt wurde.

Schaut einfach einmal bei der App vorbei, die euch beim ersten Start zum Login auffordert und zu den Einstellungsmöglichkeiten zur Teilnahme führt. In Österreich (und damit auch mutmaßlich in der Schweiz) ist das Gerätenetzwerk bisher noch nicht gestartet.

Letzte Aktualisierung am 22.05.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[heise]