Pixel Launcher: Neue Suchfunktion wird für alle Nutzer ausgerollt – ändert Priorisierung der Apps (Screenshots)

Die Suchfunktion im Pixel Launcher umfasst viele wichtige Bereiche des Smartphones, aus dem Web und zum Teil auch den lokal auf dem Gerät gespeicherten Dateien. Nachdem in den letzten Wochen immer wieder kleinere Design-Änderungen getestet wurden, rollt man jetzt ein größeres Update für alle Nutzer aus, das die Übersicht über die einzelnen Bereiche erhöhen und wenig überraschend die Websuche priorisieren soll.



Gestartet ist die Suchfunktion im Pixel Launcher als eine Möglichkeit, die Liste der installierten Apps sehr schnell zu filtern und die gewünschte Anwendung über den App Drawer zu finden. Zwar ist diese Filterfunktion auch heute noch enthalten, aber diese wurde um viele weitere Funktionen ergänzt und kann daher mittlerweile deutlich mehr. So lassen sich App-interne Funktionen finden, Systemeinstellungen der Quick Settings umschalten, es werden Apps vorgeschlagen und natürlich ist auch die Websuche mit Vorschlägen und Suchmöglichkeiten enthalten.

Auf den obigen Screenshots seht ihr links das zuvor genutzte Design und auf den rechten beiden Bildschirmfotos die neue Variante. Man hat ein wenig aufgeräumt und dafür gesorgt, dass Ergebnisse aus dem Web und den lokalen Einträgen noch mehr vermischt werden. Der Webbereich besteht vor allem aus Suchvorschlägen sowie bei der Eingabe eines Begriffs oder einzelner Buchstaben aus einer automatischen Vervollständigung. Ein Tap auf einen Suchvorschlag führt direkt in die Google-App.

Es ist zu sehen, dass neben einer neuen Kategorisierung auch weitgehend auf die Nutzung von Bildern bzw. Thumbnails verzichtet wird. Stattdessen geht es wieder mehr in Richtung Text, während die Icons nur noch für den Start der Apps oder das Ausführen derer interner Suchfunktion zum Einsatz kommt. Das neue Design zeigt sich in diesen Tagen bei vielen Nutzern, sowohl in der stabilen Android 14-Version als auch in der Android 15 Beta.

