Google Uhr: Schon gewusst? So könnt ihr einen Wecker einfach für einen ausgewählten Zeitraum pausieren

Viele Menschen dürften ihr Smartphone als Wecker verwenden und die Chance ist recht hoch, dass dafür die Google Uhr zum Einsatz kommt, die unter anderem eine solche Weckerfunktion bietet. Wird der Wecker einmal oder für mehrere Tage nicht benötigt, ist es ratsam, diesen nicht abzuschalten, sondern zu pausieren. Wir zeigen euch, wie ihr diese Pausenfunktion nutzen könnt.



Der Smartphone-Wecker ist vielleicht die letzte genutzte App vor dem Schlafengehen und ziemlich sicher die erste App nach dem Aufwachen, aber dennoch dürften sich nur wenige Nutzer ausführlicher damit beschäftigen. Wecker stellen, fertig. Solltet ihr einmal für einen oder mehrere Tage keinen Wecker benötigen, lässt sich dieser natürlich leicht abstellen. Aber denkt ihr auch am letzten Tag daran, diesen wieder einzuschalten? Wer dieses mögliche Vergessen nicht riskieren möchte, kann die Pause-Funktion nutzen.

So könnt ihr einen Wecker pausieren

In der Google Uhr-App müsst ihr einfach nur auf den Wecker tippen, um dessen Darstellung zu erweitern und alle Funktionen zu zeigen. Tippt dann auf den Eintrag „Wecker pausieren“ und ihr gelangt zu einem simplen Kalender-Overlay. Dort wählt ihr jetzt das Datum für den Start der Pause und danach das Datum für das Ende der Pause aus. Also Beginn und Ende eures Urlaubs, Krankenstands, der Feiertage oder sonstige Dinge. Der Wecker bleibt weiterhin aktiviert und wird am Ende dieser Pause wieder zuverlässig läuten.

Ich denke, das ist eine sehr praktische Funktion, die trotz der einfachen Erreichbarkeit wohl nur den wenigsten Menschen bekannt sein dürfte. Vielleicht nutzt ihr es ja in der langsam beginnenden Urlaubszeit dafür, den Wecker abzuschalten und am Ende der schönen Zeit automatisch und ohne Stress wieder zu aktivieren.

