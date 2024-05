Android: Google wird das ‚Mein Gerät finden‘-Netzwerk in wenigen Tagen starten – Nutzer werden informiert

Google hat vor mehreren Wochen den Start von Mein Gerät finden angekündigt, den Rollout des globalen Gerätenetzwerks bisher aber eher mit angezogener Handbremse durchgeführt. Aber das dürfte sich bald ändern, denn in diesen Tagen erhalten auch viele Nutzer in Deutschland eine E-Mail von Google, die auf den baldigen Start des Netzwerks hinweist. Es dürfte nur noch eine Frage von Tagen sein.



Man kann den Start von Mein Gerät finden sicherlich als Soft-Rollout bezeichnen. Denn zunächst hatte man sich vor allem für US-Nutzer geöffnet und auch diesen nur die Nutzung per Smartphone eingeräumt. Weitere Regionen und Geräte sollen zeitnah folgen, bisher ist das aber bis auf wenige Ausnahmen noch nicht der Fall. Jetzt erhalten auch Nutzer in Deutschland eine E-Mail von Google, die über den baldigen Start des Netzwerks und dessen Einstellungsmöglichkeiten informiert.

In der Mail heißt es, dass das Netzwerk „bald verfügbar“ sein wird. Es folgt eine kurze Erklärung des Netzwerks und dessen Vorzüge sowie daraufhin eine kurze Beschreibung über die Funktionsweise. Spannend wird es noch einmal am Ende der Mail, denn darin ist die Rede davon, dass das Netzwerk in 3 Tagen starten wird (heute wären es dann noch 2 Tage). Ähnliche E-Mails gab es auch in den USA kurz vor dem Start. Mittlerweile ist auch zu hören, dass die ersten Hersteller von Tracker-Hardware ihre vor langer Zeit angekündigten Geräte versenden.

Es scheint sehr wahrscheinlich, dass das Netzwerk daher schon in den nächsten Tagen global starten wird. Ohne regionale Einschränkungen und auch mit Unterstützung der Bluetooth-Tracker und weiterer Hardware. Die erwartete Ankündigung auf der Google I/O hat es nicht gegeben, daher dürfte man es wohl einfach in den nächsten Tagen per Blogpost nachholen. Bis es soweit ist, könnt ihr eure Einstellungen zur Teilnahme am Netzwerk durchschauen und festlegen, aus welcher der vier Optionen ihr wählen möchtet.









Die E-Mail im Wortlaut:

Das „Mein Gerät finden“-Netzwerk ist bald verfügbar Bisher müssen deine Geräte online sein, damit „Mein Gerät finden“ sie orten kann. Zukünftig wird das nun auch gehen, wenn sie offline sind – über das neue „Mein Gerät finden“-Netzwerk. Die App wird dann sogar kompatibles Zubehör mit Unterstützung für schnelles Pairing finden können, selbst wenn es keine Verbindung zu deinem Gerät hat. Die Ortung wird zum Beispiel für kompatible Kopfhörer und In-Ear-Kopfhörer oder auch für kompatible Tracker an Geldbörse, Schlüsselbund oder Fahrrad funktionieren.

Um deine Gegenstände finden zu können, wenn sie offline sind, wird „Mein Gerät finden“ ihre letzten Standorte speichern und ein Netzwerk aus über einer Milliarde Geräten in der Android-Community nutzen. So funktionierts Die Geräte im Netzwerk suchen über Bluetooth nach Gegenständen in der Nähe. Erkennen sie dabei deine Gegenstände, senden sie deren Standort über eine sichere Verbindung an „Mein Gerät finden“. Deine Android-Geräte wiederum tun genau dasselbe, um anderen zu helfen, ihre Gegenstände zu orten, wenn diese offline sind und in der Nähe erkannt werden. Die Standorte deiner Geräte werden mithilfe der PIN, des Musters oder des Passworts deiner Android-Geräte verschlüsselt. Sie sind nur für dich und die Personen sichtbar, für die du deine Geräte in „Mein Gerät finden“ freigibst. Für Google sind sie nicht sichtbar und sie werden auch nicht für andere Zwecke genutzt.

Wenn wir die Funktion in 3 Tagen aktivieren, erhältst du eine Benachrichtigung auf deinen Android-Geräten. Bis dahin kannst du in der Webversion von „Mein Gerät finden“ festlegen, dass du dich nicht am Netzwerk beteiligen möchtest. Deine Entscheidung gilt erst einmal für alle Android-Geräte, die mit *Emailadresse*@gmail.com verknüpft sind. Nach der Aktivierung der Funktion kannst du jederzeit festlegen, für welche deiner Geräte „Mein Gerät finden“ aktiv sein soll.

Ich habe eine solche E-Mail als österreichischer Nutzer bisher noch nicht erhalten.

