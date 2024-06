Die Entwicklung von SEO-Strategien: Wie arbeiten SEO-Agenturen mit ihren Kunden zusammen?

SEO (engl. Search Engine Optimization, dt. Suchmaschinenoptimierung) ist ein sehr breites und komplexes Feld. Außerdem ändern sich die Anforderungen der Suchmaschinen wie Google stetig, weshalb gutes SEO auch immer ein fortlaufender Prozess ist. Die Maßnahmen sind daher nicht irgendwann abgeschlossen, sondern müssen regelmäßig überarbeitet und angepasst werden. Aufgrund dessen ist es als Unternehmen nicht ratsam, die Suchmaschinenoptimierung selbst in die Hand zu nehmen. Dies liegt nicht nur an dem hohen Zeitaufwand, sondern auch daran, dass erfolgreiches SEO ein hohes Maß an Know-how voraussetzt.



Am besten ist es deshalb, auf die Zusammenarbeit mit einer SEO Agentur zu setzen. So könnt ihr sicherstellen, dass die passenden SEO Strategien entwickelt werden und euch gleichzeitig voll und ganz auf euer Kerngeschäft konzentrieren. Doch wie stellt eine SEO Agentur sicher, dass die Zusammenarbeit mit ihren Kunden problemlos vonstatten geht? Und wie werden die passenden SEO Strategien entwickelt? Die rankeffect GmbH, eine renommierte SEO Agentur aus München, gibt im folgenden Beitrag Antworten auf diese und weitere Fragen.

Wichtige Punkte für eine erfolgreiche Zusammenarbeit

Wer eine SEO Agentur beauftragt, möchte natürlich auch sicherstellen, dass die Zusammenarbeit reibungslos funktioniert. Kommt es nämlich zu Missverständnissen oder unterschiedlichen Zielsetzungen zwischen Unternehmen und Agentur, kann es schnell sein, dass die angestrebten SEO Strategien nicht die erwünschte Wirkung erzielen. Bevor ihr euch also final für eine SEO Agentur entscheidet, solltet ihr sicherstellen, dass folgende Punkte gewährleistet sind:

1. Transparenz

Die Kommunikation mit einer SEO Agentur sollte immer offen und transparent sein. Wenn das nicht der Fall ist, ist es ratsam, auf eine Zusammenarbeit zu verzichten und eine andere Agentur zu suchen. Denn nur wenn ihr wisst, welche Maßnahmen die SEO Agentur durchführen möchte und euch der Sinn dieser ausführlich erklärt wird, könnt ihr einschätzen, ob die Zusammenarbeit erfolgreich sein wird.

Wichtig ist außerdem, dass man den Aussagen der Agentur trauen kann. Eine SEO Agentur, die euch Rankings auf den obersten Plätzen der Suchergebnisseiten verspricht, ist nicht besonders vertrauenswürdig. Denn ein Versprechen in dieser Hinsicht ist nicht möglich. Auch wenn SEO bessere Google-Rankings bis zu einem gewissen Grad gewährleistet, entscheidet die Suchmaschine am Ende doch immer individuell, welche Webseiten ganz oben angezeigt werden. Der erste, zweite oder dritte Platz kann und sollte also angestrebt werden, allerdings ist es nicht möglich, diesen zu gewährleisten. Eine SEO Agentur, die diesen wichtigen Punkt nicht transparent anspricht und stattdessen falsche Versprechungen macht, solltet ihr daher mit Vorsicht genießen.

Wichtig für eine gute Zusammenarbeit ist außerdem, dass eine SEO Agentur auch ehrlich ist, wenn ihr es möglicherweise gar nicht hören wollt. Beispielsweise, weil ihr auf eurer Webseite bestimmte Änderungen vornehmen wollt, auch wenn diese eventuell gar keinen Sinn machen und eure Online-Präsenz nicht voranbringen werden oder im schlimmsten Fall sogar schaden könnten. In so einem Fall wird euch eine gute SEO Agentur davon abraten und erklären, warum eine andere Strategie möglicherweise zielführender ist. Eine SEO Agentur, die all eure Wünsche kommentarlos hinnimmt, nur weil es für sie finanziell vorteilhaft ist, hat nicht eure, sondern nur die eigenen Interessen im Blick. Keine gute Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

2. Individuelle SEO Strategie

Eine SEO Strategie, die zu allen Unternehmen passt, gibt es nicht. Deshalb ist es essenziell, dass eine SEO Agentur maßgeschneiderte Strategien entwickelt und nicht nur nach Schema F arbeitet. Wichtig ist dabei, dass auf die Mitbewerber geachtet wird und unternehmensinterne Kapazitäten berücksichtigt werden. Außerdem sollten natürlich die individuellen Wünsche und Zielsetzungen des jeweiligen Unternehmens im Vordergrund stehen.

Damit SEO erfolgreich ist, gilt es außerdem, die Zielgruppe im Blick zu behalten und zum Beispiel den Content auf der Webseite genauestens auf diese abzustimmen. Achtet also darauf, dass ihr eine SEO Agentur beauftragt, die zunächst einmal alles über euer Unternehmen, Projekt und eure Ziele erfahren möchte. Eine professionelle SEO Agentur analysiert außerdem zunächst eure aktuelle Webseite und eure Mitbewerber, informiert also ausführlich über den aktuellen Ist-Zustand, beispielsweise in Form eines Audits. Erst dann wird mit den eigentlichen Optimierungen begonnen. Nur so lässt sich eine individuelle und erfolgsversprechende Strategie entwickeln, die genau zu euch passt und euch im Online Marketing wirklich weiterbringt.

3. Kommunizieren von Erfolgen und Misserfolgen

Bei SEO handelt es sich um eine langfristige Lösung. Denn hier werden nur in den wenigsten Fällen Maßnahmen angewandt, die einen unmittelbaren Erfolg mit sich bringen. Wer von heute auf morgen mehr Sichtbarkeit auf Google möchte, profitiert daher eher von Google Ads, also SEA (engl. Search Engine Advertising, dt. Suchmaschinenwerbung). Hier werden in der Regel sofort Resultate sichtbar, allerdings sind diese nicht von langer Dauer. Mit SEO hingegen lassen sich langfristig hohe Rankings erreichen – vorausgesetzt, man bleibt dran.

Die Zusammenarbeit mit einer SEO Agentur erstreckt sich daher üblicherweise über einen längeren Zeitraum. Es kann mehrere Monate dauern, bis eine deutliche Veränderung in der Sichtbarkeit auf Google stattfindet. Gerade wenn man sich überhaupt nicht mit SEO auskennt, kann schnell der Eindruck entstehen, dass die Agentur keine Erfolge erzielt oder gar überhaupt keine Maßnahmen durchführt.

Damit Kunden diese Sorge genommen wird, bietet eine gute Agentur für Suchmaschinenoptimierung eine umfassende SEO Betreuung an, die regelmäßige Termine zwischen Kunden und Agentur beinhaltet. Hier zeigen die SEO Experten auf, an welchen Optimierungsstrategien sie aktuell arbeiten. Außerdem werden bereits erreichte Erfolge kommuniziert und anhand von Tabellen und Statistiken dargestellt. Das gleiche gilt für mögliche Misserfolge oder Rückschritte. Auf diese Weise bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand und wisst genau, welche Optimierungen gerade auf eurer Webseite vorgenommen werden. Außerdem könnt ihr sicherstellen, dass die Suchmaschinen Agentur eure Ziele weiterhin im Blick hat und stetig darauf hinarbeitet.

Fazit

Da erfolgreiches SEO sehr zeitaufwendig ist und außerdem einiges an Fachwissen erfordert, sollte dafür im besten Fall eine professionelle SEO Marketing Agentur beauftragt werden. Damit die Zusammenarbeit von Unternehmen und Agentur auch wirklich positiv und zielführend verläuft, ist es wichtig, dass eine transparente, offene Kommunikation besteht. Außerdem sollten SEO Strategien stets individuell entwickelt werden. Nur so passen sie perfekt zu der jeweiligen Firma, Zielsetzung und Zielgruppe.

Da SEO außerdem keine Methode ist, die über Nacht zum Erfolg führt, sollten die einzelnen Schritte und Maßnahmen von den SEO Experten dokumentiert und dem Kunden in regelmäßigen Abständen präsentiert werden. So bleibt das Vertrauen zwischen Agentur und Unternehmen bestehen und der Kunde ist stets auf dem neuesten Stand. Wenn ihr eine gute SEO Agentur finden wollt, solltet ihr in jedem Fall darauf achten, dass diese Punkte gegeben sind.