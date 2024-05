Pixel 9-Smartphones: Es wird bunt – in diesen Farben werden Google neue Smartphones zu haben sein

Google wird voraussichtlich in etwas mehr als vier Monaten die Pixel 9-Smartphones sowie das neue Pixel 9 Pro Fold vorstellen. Dank fleißiger Leaker haben wir schon heute sehr viele Informationen zu den kommenden Geräten, die von den Spezifikationen über vermeintlich echte Fotos bis hin zu ersten Features reichen. Ein neuer Leak verrät und jetzt, in welchen Farben die Smartphones zu haben sein werden.



Google bietet die Pixel-Smartphones in einer Reihe unterschiedlicher Farben an, wobei die Auswahl mit jeder Generation ein wenig verändert wird. Wirklich ausgefallene Farben gibt es schon seit längerer Zeit nicht mehr (Grüße an „oh so orange“), aber auch mit angepassten Weiß- und Dunkelgrau-Tönen sowie zuletzt mit Himmelblau und Mint konnte man bei den Pixel 8-Smartphones überraschen. Jetzt haben uns Leaker verraten, in welchen Farben die Pixel 9-Smartphones zu haben sein werden.

Pixel 9: Jade, Obsidian, Peony, Porcelain

Jade, Obsidian, Peony, Porcelain Pixel 9 Pro: Hazel, Obsidian, Porcelain, Rose

Hazel, Obsidian, Porcelain, Rose Pixel 9 Pro XL: Hazel, Obsidian, Porcelain, Rose

Hazel, Obsidian, Porcelain, Rose Pixel 9 Pro Fold: Obsidian, Porcelain

Die Informationen stammen aus einem Wallpaper-Leak und sind daher meiner Einschätzung nach als absolut zuverlässig zu bewerten. Denn die Wallpaper beziehen sich bei Google seit jeher auf die Farbe der Smartphones und praktischerweise sind auch die Dateinamen des Leaks so gewählt, dass die Farben eindeutig bezeichnet sind. Auch mit der kommenden Generation geht Google kein Risiko ein und wird wohl auch keine Überraschung liefern. Allerdings kam auch der Mint-Ton der Pixel 8-Smartphones erst einige Monate später.

Alles was bisher zu den Pixel 9-Smartphones bekannt ist, haben wir euch kürzlich ausführlich in diesem Artikel zusammengefasst. Mit all den Infos ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Phase der noch umfangreicheren Leaks und damit auch echter Bilder beginnt. Dann nicht mehr mit abgeschaltetem Display, sondern den dazugehörigen Wallpapern.

[9to5Google]