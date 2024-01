Android: Samsung Galaxy S24 erhält sieben Jahre Android-Updates – Samsung schließt sich Google an

Samsung hat die neuen Samsung Galaxy S24-Smartphones vorgestellt, die als eine der ersten Flaggschiffe des Jahres an den Start gehen werden. Wir wussten bereits, dass sich Samsung einige Dinge von Googles Pixel-Smartphones abschauen wird und wie jetzt offiziell bekannt gegeben wurde, gilt das auch für den vielleicht wichtigsten Bereich: Die Smartphones werden ganze sieben Jahre lang mit Updates versorgt.



Als Google im vergangenen Jahr ganze sieben Jahre Android-Updates für die Pixel 8-Smartphones angekündigt hat, war das eine Riesensache und unter den großen Herstellern (wenn man Google dazu zählen will) steht man damit an der Spitze. Den Weg dafür hat unter anderem Samsung bereitet, das sich in den letzten Jahren zum echten Update-Vorbild entwickelt hat – zumindest bei den weit verbreiteten Smartphone-Linien. Und jetzt scheint man in Zusammenarbeit mit Google zur Pixel-Dauer aufschließen zu wollen.

Denn wie vor wenigen Minuten angekündigt wurde, wird auch Samsung die Galaxy S24-Smartphones für ganze sieben Jahre mit Android-Updates versorgen. Das gilt nicht nur für Sicherheitsupdates, sondern auch für Betriebssystem- und Feature-Updates. Damit ist Samsung der erste Hersteller nach Google, der einen solchen Schritt geht. Und wenn der weltgrößte Smartphone-Hersteller so etwas bieten kann, dann baut das natürlich auch Druck auf die Konkurrenz auf, ihre Update-Garantien ebenfalls deutlich auszubauen. Vielleicht nicht gleich sieben Jahre, aber mit fünf wären sicherlich auch die allermeisten Nutzer schon vollkommen zufrieden.

Ich denke, dass das nicht nur für Samsung ein riesiger Schritt ist, sondern auch für das gesamte Android-Ökosystem. Denn Samsung hat großen Einfluss auf die Android-Fragmentierung und kann im Alleingang den einen oder anderen Prozentpunkt ausmachen. Zwar gilt das vorerst nur für das S24, aber im Laufe der Zeit dürfte man auch bei anderen Smartphone-Linien nachziehen.

Samsung Galaxy S24 jetzt vorbestellen und sparen

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

» Galaxy AI & Pixie: Samsung und Google werden wohl gemeinsam in die neue Smartphone-Ära starten (Video)

Letzte Aktualisierung am 13.01.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!