Überraschung: Google kündigt Pixel 9- und Pixel Watch 3-Event an – ‚Made by Google‘ diesmal im August

Große Überraschung bei Google: Das Unternehmen hat vor wenigen Minuten ein neues Made by Google-Event angekündigt, auf dem man die neuen Pixel 9-Smartphones, die Pixel Watch 3 und einiges mehr zeigen wird. Und das nicht wie üblich im Oktober, sondern schon Mitte August. Das ist deutlich früher als in allen Jahren zuvor und deutet auf einen Strategiewechsel hin.



Schon seit der ersten Pixel-Generation im Jahr 2016 findet das ‚Made by Google‘-Event im Oktober statt, das Jahr für Jahr die neue Pixel-Generation und verwandte Produkte sowie Ankündigungen bringt. Eigentlich hätten wir das auch für dieses Jahr erwartet, aber diesmal ist es ganz anders: Google hat jetzt Einladungen für ein ‚Made by Google‘-Event am 13. August 2024 versendet. Das sind ganze zwei Monate früher also zuvor – und mitten in der Sommerpause.

Die kurze Ankündigung:

You’re invited to an in-person Made by Google event where we’ll showcase the best of Google AI, Android software and the Pixel portfolio of devices.

In der Ankündigung heißt es, dass man ein Event veranstaltet, auf dem man viele Neuerungen rund um die Google-KI, Android sowie das Pixel-Portfolio zeigen möchte. Worum es sich ganz konkret handelt, hat man bisher nicht verraten, es ist allerdings davon auszugehen, dass wir die Ankündigung der neuen Pixel 9-Smartphones sowie der Pixel Watch 3 und mutmaßlich auch Android 15 erhalten werden.

Und wenn man schon Android, Pixel und KI in einem Schwung erwähnt und es nicht mehr bis Oktober abwarten kann, könnte auch der erwartete neue KI-ChatBot Pixie eine Rolle spielen.









Neben den Pixel 9-Smartphones und der Pixel Watch 3 erwarten wir auch noch die Pixel Buds Pro 2. Was sonst noch rund um Android und KI zu erwarten ist, lässt sich schwer bewerten und wird sicherlich im Laufe der nächsten Tage und Wochen Teil von Leaks sein.

Die große Frage ist nun, warum man das Event soweit vorgezogen hat und es dann noch mitten in die Sommerpause legt. Will man es unbedingt vor einem erwarteten Apple-Event sowie einem Samsung-Event platzieren? Erhofft man sich im Sommerloch mehr Aufmerksamkeit als im Herbst? Und die vielleicht wichtigste Frage: Werden die angekündigten Produkte dann auch früher auf den Markt kommen oder kündigt man diese mit zwei Monaten Wartezeit an?

Bisher ist zwar nicht sicher, ob das Event tatsächlich vorgezogen ist oder zusätzlich eingeschoben wird und es im Oktober ein Weiteres gibt, aber ein Abstand von nur wenigen Wochen ist doch eher unwahrscheinlich.

