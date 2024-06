Gemini & Google Workspace: Großes Update bringt KI-ChatBot-Integration in die Seitenleisten aller Apps

Der KI-ChatBot Gemini und dessen erweiterte Funktionen sind schon seit längerer Zeit ein wichtiger Bestandteil von Google Workspace und jetzt wird die Integration weiter ausgebaut. Ab heute beginnt der Rollout der Integration von Gemini in die Seitenleiste aller Desktop-Apps aus dem Workspace-Universum. Gemini kann nun in GMail, Docs, Sheets, Slides und auch Drive behilflich sein.



Google Workspace war eine der ersten Plattformen, für die eine Gemini-Integration angekündigt wurde. Und so stehen Funktionen wie ‚Help me Write‘ je nach Region und Abo schon seit langer Zeit zur Verfügung. Jetzt wird eine umfangreiche neue Integration ausgerollt, die den KI-ChatBot direkt in die Seitenleiste bringt. Das Icon steht an gewohnter Stelle am rechten Rand zur Verfügung und ergänzt somit die bisherige Auflistung von Drive, Keep und Co. Mit einem Tap öffnet sich die Seitenleiste und der ChatBot steht bereit.

In den einzelnen Produkten kann sich Gemini auf den sichtbaren Inhalt beziehen, aber es können auch einzelne Inhalte markiert und in den Gemini-Chat gezogen werden, sodass sich der KI-ChatBot auch darauf beziehen kann. Gerade die Integration von Drive ist da sehr ähnlich zum gerade erst vorgestellten Google NotebookLM. Hier eine kurze Übersicht über die wichtigsten Funktionen von Gemini in Drive:

Google Docs: Gemini in der Seitenleiste von Dokumente kann Ihnen beim Schreiben und Verfeinern Ihrer Inhalte, beim Zusammenfassen von Informationen, beim Brainstorming, beim Erstellen von Inhalten auf Grundlage anderer Dateien und mehr helfen.

Gemini in der Seitenleiste von Dokumente kann Ihnen beim Schreiben und Verfeinern Ihrer Inhalte, beim Zusammenfassen von Informationen, beim Brainstorming, beim Erstellen von Inhalten auf Grundlage anderer Dateien und mehr helfen. Google Tabellen: Gemini in der Seitenleiste von Tabellen kann Ihnen beim Verfolgen und Organisieren von Daten helfen. In der Seitenleiste können Sie schnell Tabellen erstellen, Formeln generieren und fragen, wie Sie bestimmte Aufgaben in Tabellen erledigen können.

Gemini in der Seitenleiste von Tabellen kann Ihnen beim Verfolgen und Organisieren von Daten helfen. In der Seitenleiste können Sie schnell Tabellen erstellen, Formeln generieren und fragen, wie Sie bestimmte Aufgaben in Tabellen erledigen können. Google Slides: Mit Gemini in der Seitenleiste „Folien“ können Sie neue Folien erstellen, benutzerdefinierte Bilder generieren, Präsentationen zusammenfassen und mehr.

Mit Gemini in der Seitenleiste „Folien“ können Sie neue Folien erstellen, benutzerdefinierte Bilder generieren, Präsentationen zusammenfassen und mehr. Google Drive: Gemini kann in der Drive-Seitenleiste ein oder mehrere Dokumente zusammenfassen, schnell Fakten zu einem Projekt abrufen oder tiefer in ein Thema eintauchen, ohne zahlreiche Dokumente suchen und durchklicken zu müssen.









Die neue Seitenleiste wird im Laufe der nächsten Tage für alle Nutzer mit einem Business-Abo innerhalb von Workspace oder Google One AI Premium ausgerollt.

