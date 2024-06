Gemini: Google arbeitet an personalisierten Charakter-ChatBots – könnten auch YouTuber ersetzen (Bericht)

Der KI-ChatBot Gemini steht mittlerweile für sehr viele Nutzer kostenlos bereit und bietet einen stetig wachsenden Funktionsumfang, wobei die Nutzer trotz aller Möglichkeiten aber stets mit „Gemini“ kommunizieren. Jetzt arbeitet Google an einer neuen Plattform für „Character ChatBots“, die dauerhaft in unterschiedliche Rollen schlüpfen können. Angedacht ist wohl auch eine Anbindung an YouTube und möglicherweise andere soziale Plattformen.



Wer die wichtigsten Gemini Prompt-Regeln beachtet, der kann den KI-ChatBot jederzeit in andere Rollen schlüpfen lassen, um sowohl faktisch als auch perspektivisch und vielleicht in der Ausdrucksweise unterschiedliche Antworten zu erhalten. Dieses Rollenspiel gilt stets nur für die folgende Antwort und vielleicht die darauf basierende Kommunikation, aber grundsätzlich wird immer mit dem Individuum Gemini kommuniziert. Das könnte sich mit einer neuen Plattform ändern.

Laut einem Bericht von ‚The Information‘ soll es die neue eigenständige Plattform (entwickelt unter dem Dach von Google Labs) den Nutzern ermöglichen, einen ChatBot-Charakter zu erstellen, diesen durch eigene Angaben zu personalisieren und anschließend öffentlich zur Verfügung zu stellen. Plump gesagt: Ihr könnt euch selbst nachbauen und andere Menschen mit eurer KI-Version kommunizieren lassen. Diskutiert wird eine Anbindung an YouTube, mit der man wohl den Nutzern/Fans die Möglichkeit geben könnte, mit YouTube-Stars zu kommunizieren.

Aber auch für Google Messages und Google Chat soll das Produkt ausgerichtet sein, wo es dann für Unternehmen interessant sein könnte. Gefüttert mit ausreichend Informationen könnte es die auf vielen Unternehmens-Webseiten verfügbaren dummen ChatBots (man kann es ja kaum anders sagen) ersetzen. Das stellt natürlich die kürzlich eingestellte Chatfunktion von Google Maps Business in ein ganz anderes Licht.

Das Projekt soll sich noch in der Entwicklung befinden und somit einige Monate vom Release entfernt sein, falls es nicht vorher schon eingestellt wird.

