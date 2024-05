Google stellt Chatfunktion ein: Kontaktmöglichkeiten für Kunden von Business-Profilen verschwindet in Kürze

Google ist dafür bekannt, immer wieder Apps, Produkte und Plattformen umzubauen, anzupassen, neu zu organisieren oder auch einzustellen – manchmal auch mit nur kurzer Vorlaufzeit oder gar ohne Ankündigung. Dass das nicht nur für den Privatnutzerbereich gilt, müssen in diesen Tagen viele Business-Nutzer erfahren: Denn jetzt werden Unternehmen darüber informiert, dass die Chatfunktion in Maps und der Websuche schon in wenigen Wochen ersatzlos eingestellt wird.



Google versendet derzeit E-Mails an viele Unternehmen mit einem Business-Konto, in dem diese über eine bevorstehende Einstellung eines wichtigen Features informiert werden: Die Chatfunktion für die aus Google Maps oder der Google Websuche heraus aufrufbaren Unternehmensprofile wird bereits ab dem 15. Juli deaktiviert. Ab diesem Datum lassen sich keine neuen Konversationen mehr starten und ab dem 31. Juli sind auch Antworten auf bestehende Konversationen nicht mehr möglich. Der Download der Kundenkontakte wird noch einige Wochen länger per Takeout möglich sein.

Ihr findet den Screenshot der vollständigen E-Mail in englischer Sprache am Ende des Artikels. Schon in der E-Mail heißt es, dass man sich bewusst ist, dass diese Einstellung nicht nur ärgerlich ist, sondern auch sehr kurzfristig erfolgt. Das klingt ganz danach, dass die Entscheidung nicht unbedingt in dem Team getroffen wurde, das diese Funktion betreibt und jetzt über das Aus informieren muss. Die Unternehmenskunden können ihre Chats herunterladen und sollen sich eine alternative Plattform für die Kommunikation suchen – wenn sie denn eine haben.

Google schlägt keine Alternativen vor und macht es den Nutzern somit nicht unbedingt leicht. Fraglich, warum man nicht das eigene Google Chat, das sich ohnehin an Unternehmenskunden richtet, an dieser Stelle integriert hat. Gut möglich, dass das in Zukunft noch kommt, wenn sich Nutzer und Unternehmen erst einmal umorientiert haben und sicherlich keine Google-Plattform mehr für die Kommunikation nutzen möchten 😉









Ich habe diese Funktion persönlich nie genutzt, aber aus den Kommentaren unter den Ankündigungen geht hervor, dass es für einige Business-Inhaber wohl ein wichtiger Kanal (gewesen) ist, um mit den Kunden in Kontakt zu treten. Dass man es daher jetzt abschaltet und das Ganze nur wenige Wochen zuvor angekündigt, ist daher maximal ärgerlich.

[Search Engine Land]