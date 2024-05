Google Websuche: Umfangreicher Leak zum geheimen Algorithmus verrät mehr als 14.000 Rankingsignale

Die Google Websuche ist bis heute das Herzstück des gesamten Unternehmens und steht sowohl finanziell als auch strategisch an erster Stelle. Dementsprechend wertvoll ist der fast schon sagenumwobene „Google-Algorithmus“, der dahintersteckt und als eine der bestgehüteten Wirtschaftsgeheimnisse gilt – aber vielleicht nicht mehr lang. Denn jetzt gibt es einen sehr umfangreichen Leak, der nach Einschätzung vieler Experten den gesamten SEO-Bereich verändern könnte.



Der „Google-Algorithmus“ gehört zu den wichtigsten Geschäftsgeheimnissen des Unternehmens und ist in seiner Gesamtheit unter Verschluss, sodass nur sehr wenige Menschen wirklich wissen, welche Rankingsignale genutzt werden, wie diese gewichtet sind, wie das Ganze zusammenspielt und somit das Produkt funktioniert. Schon seit vielen Jahren ist bekannt, dass es mehrere Tausend Rankingsignale gibt, wobei Google nur einige wenige öffentlich kommuniziert und sich ansonsten in Schweigen hüllt.

Jetzt gibt es allerdings einen sehr umfangreichen Leak, denn aus unbekannten Gründen ist ein Dokument durchgesickert, in dem alle Rankingsignale beschrieben sind. Es ist praktisch die Beschreibung des Google-Algorithmus und damit die versehentliche Veröffentlichung des bestgehüteten Firmengeheimnis. Die Dokumente und auch die ersten aufbereiteten Analysen lassen sich an vielen Stellen herunterladen, sodass diese von Google nicht mehr eingefangen werden können. Das wird man aber wohl dennoch versuchen, denn so manches Rankingsignal soll offiziellen Google-Aussagen widersprechen, etwa die Nutzung der Daten des Chrome-Browsers.

Bisher hat sich das Unternehmen nicht dazu geäußert aber zumindest aus Sicht der Suchmaschinen-Abteilung ist das als Supergau zu bezeichnen. Denn wie viele seriöse (!) Beobachter einschätzen, können diese Informationen den gesamten SEO-Markt umkrempeln und zu deutlichen Veränderungen führen. Da die Google Websuche vor allem in den letzten Monaten qualitativ abgebaut hat, könnte es damit nochmal rasend schneller gehen und für Google wird es kaum möglich sein, gegenzusteuern.

Die Einschätzung dieses Leaks überlasse ich lieber den Experten. Wer sich damit beschäftigen will, ist bei SERoundtable an guter Stelle. Es sollen wohl mehr als 2500 Seiten mit 14.000 Rankingsignale sein und die Auswertung wird noch Monate dauern. Was das für Folgen hat, da Google Trafficbringer Nummer 1 ist vielleicht auch für große Teile des Web, lässt sich noch nicht abschätzen. Es ist auf jeden Fall eine größere Geschichte.

