Google Home: Smart Home-Steuerung am Homescreen – das ist das neue Homescreen-Widget (Screenshots)

Mit der Android-App von Google Home lassen sich viele angebundene Smart Home-Geräte recht komfortabel steuern und auch innerhalb der Oberfläche organisieren. Weil man schlussendlich aber doch oftmals immer wieder die gleiche Handvoll Gerätschaften benötigt, wurde vor einiger Zeit eine Favoritenfunktion eingeführt. Jetzt zeigt sich bei ersten Nutzern ein neues Widget, das diese Geräte auf den Homescreen bringt.



Nach langer Zeit des Stillstands geht es bei Google Home wieder etwas voran, denn Google will die Plattform für externe Entwickler öffnen und somit Millionen von Geräten mit den Apps vernetzen. Im Zuge dessen wird auch die eigene App verbessert, die endlich ein starkes Homescreen-Widget erhalten soll. In diesem sollen die als Favoriten markierten Geräte auftauchen und sich direkt vom Android-Homescreen steuern lassen.

Bei ersten Nutzern ist das Widget bereits verfügbar und kann entweder die festgelegten Favoriten aufnehmen oder auch vom Nutzer selbst ausgewählte Geräte enthalten, so wie das in obigen Screenshots zu sehen ist. Das Widget kann sowohl Informationen darstellen als auch schnelle Umschalter oder Verknüpfungen in die App enthalten – ganz so wie die Startseite der vollständigen Google Home-App für Android. Die Reihenfolge der einzelnen Elemente im Widget lässt sich ändern.

Das Widget kann beliebig in der Größe angepasst werden, wobei 2×3 die kleinste nutzbare Größe ist. Wer möchte, kann es aber auch über die gesamte Homescreen-Fläche legen. Standardmäßig hat es eine Größe von 5×3, was sicherlich der beste Kompromiss aus Platzbedarf und steuerbaren Geräten ist. Erstmals angekündigt wurde dieses Widget schon vor über einem halben Jahr und in diesen Tagen wird es für erste Nutzer ausgerollt.

